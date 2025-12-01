विज्ञापन

ऋषभ शेट्टी ने रणवीर सिंह से कंतारा के दैव चावुंडी सीन की नकल करने से किया था मना? अब धुरंधर एक्टर हो रहे ट्रोल

रत्नवीर सिंह के दैव एक्ट पर नया खुलासा सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी ने उन्हें पहले ही सीन कॉपी न करने की सलाह दी थी. सोशल मीडिया पर मामला चर्चा में है.

ऋषभ शेट्टी ने रणवीर सिंह से कंतारा के दैव चावुंडी सीन की नकल करने से किया था मना? अब धुरंधर एक्टर हो रहे ट्रोल
ऋषभ शेट्टी के रोकने के बावजूद रणवीर सिंह ने किया दैव का सीन!
धुरंधर को लेकर सुर्खियों में चल रहे एक्टर रणवीर सिंह अब नई कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए हैं. दरअसल, गोवा में हुए एक बड़े फिल्मी इवेंट में रणवीर सिंह हमेशा की तरह सुपर एनर्जेटिक अंदाज़ में आए. स्टेज पर आते ही उनका मूड इतना हाई था कि उन्होंने कांतारा वाला दैव सीन करने की कोशिश कर डाली. लेकिन जो चीज वो मजाक में कर रहे थे, वही इंटरनेट पर बड़ा ड्रामा बन गई. वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रणवीर ने इस पवित्र रूप को हल्के में ले लिया. इसके कारण वह ट्रोल भी हुए. लेकिन अब इसमें नया मोड़ तब आया जब कहा गया कि ऋषभ शेट्टी ने रणवीर सिंह को ऐसा करने से रोका था. 

बैकस्टेज ही ऋषभ शेट्टी ने कहा था- 'भाई, ये मत करो'

अब आई एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले का असली ट्विस्ट सामने ला दिया है. कहा जा रहा है कि स्टेज से उतरकर जब रणवीर रजनीकांत और ऋषभ शेट्टी से मिलने गए, तभी उन्होंने दैव की एक्टिंग शुरू कर दी. ऋषभ ने तुरंत हंसते हुए कहा कि ये सब ना करें. लेकिन रणवीर की एनर्जी ने शायद ब्रेक नहीं लगाया और वो वापस स्टेज पर जाकर फिर वही सीन दोहराने लगे. खासतौर पर लोगों को इस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने दैव को ‘चुड़ैल' कहा और जूते पहनकर ये एक्ट किया.

सोशल मीडिया पर फैंस बोले- 'ये मज़ाक नहीं है'

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग रणवीर से नाराज़ हो गए. कई यूज़र्स ने कहा कि दैव कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं, एक मान्यता है जिसे मजाक में नहीं लेना चाहिए. रणवीर ने स्टेज पर ये भी पूछ लिया कि क्या वो कांतारा 3 में दिखें, लेकिन यह लाइन भी लोगों को पसंद नहीं आई. लोगों का कहना था कि ऐसी परंपराओं के बारे में थोड़ा ध्यान और सम्मान जरूरी है. फैंस हैरान हैं कि ऋषभ ने पहले ही रणवीर को रोक दिया था, फिर भी उन्होंने दोबारा वही एक्ट कर दिया. अब सबको इंतजार है कि दोनों स्टार्स इस पर क्या बोलते हैं और इस फिल्मी ड्रामे का अंत कैसे होता है.

गौरतलब है कि ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 में नजर आए थे. फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. वहीं दोनों ही फिल्मों ने कम बजट में ज्यादा कमाई अपने नाम की थी. 

