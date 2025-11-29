कानूनी पचड़े में धुरंधर, शहीद मेजर के परिजनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग

रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' से इस दिसंबर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इससे पहले फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती दिख रही है. दरअसल, शहीद मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. मेजर मोहित शर्मा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेने के दौरान शहीद हो गए थे. परिवार का आरोप है कि फिल्म धुरंधर की कहानी उनके शहीद बेटे की कहानी पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म को बनाने से पहले उनकी अनुमति नहीं ली गई. इधर, धुरंधर आगामी 5 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने के लिए बॉक्स ऑफिस की दहलीज पर है.



शहीद के परिजनों की नहीं ली गई अनुमति

शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर, कैरेक्टर, मिलिट्री बैकग्राउंड कहानी सब कुछ उनके शहीद बेटे के बलिदान की कहानी को पेश करता है. मेजर मोहित शर्मा साल 2009 में 31 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे. शहीद मेजर अंडरकवर ऑपरेशन पर थे. अब शहीद के परिजनों का कहना है कि यह फिल्म उनकी अनुमति के बिना बनाई गई है. परिवार ने कहा कि यह निजता, प्रतिष्ठा, गरिमा और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है.



फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग

परिजनों ने याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि फिल्म में स्पेशल ट्रूप की स्ट्रेटजी, अंडरकवर मिशन पैटर्न, काउंटर टेरर टेक्निक और देश के सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को दिखाया गया है, जो कि देश की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है. इस याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेना के एडीजीपीआई, सेंसर बोर्ड, फिल्म डायरेक्टर और निर्माता आदित्य धर, प्रोडक्शन हाउस जियो स्टूडियोज को प्रतिवादी बनाया गया है और शहीद मेजर के परिजनों ने कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है. इसके अलावा फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की भी मांग की गई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल अहम रोल में हैं. फिल्म की लीड एक्ट्रेस 20 साल की सारा अर्जुन हैं.





