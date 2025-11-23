रणवीर सिंह से 20 साल छोटी है धुरंधर की एक्ट्रेस, कहलाईं इंडस्ट्री की सबसे अमीर चाइल्ड स्टार, नेटवर्थ जान शॉक..

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई चाइल्ड आर्टिस्ट आए और गए, लेकिन सारा अर्जुन ने बहुत कम उम्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. 20 साल की सारा ने 18 महीने की उम्र में करियर शुरू किया और देखते ही देखते वह देश की सबसे अमीर चाइल्ड आर्टिस्ट में गिनी जाने लगीं. उनकी नेट वर्थ करीब 10 करोड़ रुपए बताई जाती है. अब सारा अर्जुन रणवीर सिंह स्टारर बिग-बजट फिल्म धुरंधर में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर उनकी चर्चा फिर तेज हो गई है.

कौन हैं सारा अर्जुन, 18 महीने में शुरू हुआ करियर

सारा अर्जुन का जन्म 2005 में हुआ था और वे मशहूर एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं. उनके पिता सीक्रेट सुपरस्टार, थलाइवी, रईस और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. सारा ने महज 18 महीने में एक ऐड शूट से अपनी शुरुआत की और 6 साल की उम्र तक 100 से ज्यादा विज्ञापनों में नजर आ चुकी थीं. उनकी पहली बड़ी पहचान 2011 की तमिल फिल्म देइवा थिरुमगल से मिली. इसके बाद वह बॉलीवुड में 404, एक थी डायन, जय हो और जज्बा जैसी फिल्मों में दिखीं. उनका सबसे बड़ा ब्रेक उस वक्त आया जब मणिरत्नम की पोन्नियिन सेल्वन में उन्होंने ऐश्वर्या राय के किरदार नंदिनी का बचपन निभाया. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और सारा को ऑल इंडिया रिकग्निशन दिलाई.

धुरंधर से आएंगी नए अवतार में नजर

अब सारा अर्जुन चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रही हैं, बल्कि 20 साल की एक मैच्योर एक्ट्रेस के रूप में बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी हैं. उनकी आने वाली फिल्म धुरंधर में वे रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. इस रोल के लिए करीब 1300 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन सारा ने अपने टैलेंट से सबको पीछे छोड़ दिया. फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने भी उनकी जोरदार तारीफ करते हुए कहा कि सारा कैमरे के सामने बेहद कॉन्फिडेंट और दमदार परफॉर्मर हैं. इस फिल्म से सारा के करियर को जिस नई उड़ान की उम्मीद की जा रही है, वह उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ले आई है.