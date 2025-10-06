Kantara 2 Box Office Collection Day 4: पहले वीकेंड पर कांतारा चैप्टर 1 ने खूब छापे नोट, संडे को 50 करोड़ से ज्यादा कमाई

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 4: 14 करोड़ के बजट में 400 करोड़ की कमाई करने वाली कांतारा के बाद अब डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का डंका बॉक्स ऑफिस पर सुनाई दे रहा है. जहां पहले दिन कांतारा 2 ने बंपर ओपनिंग की थी तो वहीं अब चौथे दिन के साथ पहले वीकेंड पर खूब नोट छापे हैं. इसके साथ ही केवल चार दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है. इतना ही नहीं पहले वीकेंड की कमाई के साथ 4 फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ कर कांतारा 2 ने रख दिया है.

संडे को कांतारा चैप्टर वन ने कमाए इतने करोड़

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, कांतारा चैप्टर 1 ने रविवार को यानी चौथे दिन 61 करोड़ का कलेक्शन किया है. जबकि तीसरे दिन यह आंकड़ा 55 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़ और पहले दिन 61.85 करोड़ रहा था. इसके साथ ही भारत में कांतारा 2 का कलेक्शन 223.25 करोड़ हुआ है, जो कि 130 करोड़ बजट से दोगुना है. वहीं वर्ल्डवाइड आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच चुका है.

कांतारा चैप्टर 1 ने तोड़े कई फिल्मों के रिकॉर्ड

संडे को कांतारा चैप्टर 1 ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसमें 167 करोड़ की कमाई करने वाली आमिर खान की सितारे जमीन पर, इमरान हाशमी और पवन कल्याण की 179 करोड़ की कमाई करने वाली ओजी, 153 करोड़ का कलेक्शन करने वाली लोका चैप्टर 1 और 108 करोड़ का कलेक्शन करने वाली अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 है. इसके साथ ही कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है.

गौरतलब है कि कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी की कांतारा का प्रीक्वल है, जो 2022 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.



