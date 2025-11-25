नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगा धमाका, देसी से विदेशी तक OTT पर देखें ये फिल्में और वेब सीरीज

नवंबर का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन यह हफ्ता जाते-जाते दर्शकों का खूब मनोरंजन करने वाला है. 24 से 30 नवंबर के आखिरी हफ्ते में कई फिल्में, सीरीज, शो और डॉक्यूमेंट्री ओटीटी पर आ रही हैं, जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं. इस हफ्ते आपको ओटीटी पर मनोरंजन का हर तरह का मसाला देखने को मिलेगा. इसमें देसी से लेकर विदेशी फिल्में और सीरीज तक शामिल हैं. तो फिर देर किस बात की, नवंबर के आखिरी हफ्ते में कौन-कौन सी सीरीज और फिल्में किन-किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं, चलिए जानते हैं.

कांतारा- चैप्टर 1

थिएटर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने के बाद ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 अब ओटीटी पर आने को तैयार है. बीती 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई फिल्म कांतारा चैप्टर 1 हिंदी भाषा में आगामी 27 नवंबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.



रक्तबीज 2

बंगाली पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म रक्तबीज 2 भी ओटीटी पर आने को तैयार है. नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म को 28 नवंबर को जी 5 पर देख सकते हैं. विक्टर बनर्जी और अबीर चटर्जी की यह फिल्म सस्पेंस से भरी हुई है.



आर्यन

तमिल फिल्म आर्यन आगामी 28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. विष्णु विशाल और श्रद्धा श्रीनाथ स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बीती 31 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन घिब्रान ने किया है



रागई

क्राइम थ्रिलर तमिल सीरीज रागई आगामी 28 नवंबर को जी 5 पर आ रही है. हाल ही में रिलीज हुए सीरीज के ट्रेलर ने दर्शकों को इंप्रेस किया था. बाला हसन, पवित्र जननी, विनोधिनी, श्रीराम एम और अंजली राव स्टारर सीरीज आपको क्राइम की दुनिया का नया एक्सपीरियंस देने वाली है.



सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा की रॉम-कॉम फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बीती 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को 27 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



विदेशी फिल्में-सीरीज



केविन हार्ट: एक्टिंग माई एज



वर्ल्ड फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन केविन हार्ट अपने स्टैंड-अप शो केविन हार्ट: एक्टिंग माई एज में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पर बात कर रहे हैं और उम्र बढ़ने की रोचक और कभी-कभी परेशान करने वाली सच्चाइयों को स्वीकार करने की कहानी बता रहे हैं. यह शो नेटफ्लिक्स पर 24 नवंबर से देखा जा रहा है.



बेल-एयर सीजन 4



बेल-एयर सीजन 4 एक बैंक परिवार की कहानी है, जो सीनियर एज की चुनौतियों और अवसरों का सामना करती है. विल अपने फ्यूचर की सभी इच्छाओं को पूरा करने के साथ-साथ लाइफ को एन्जॉय करने की कोशिश करता है. इस फैमिली ड्रामा को आज 25 नवंबर से जियो हॉस्टार पर दे सकते हैं.



जिंगल बेल हीस्ट

जिंगल बेल हीस्ट एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है, जो दो छोटे-मोटे चोरों की कहानी बताती है. इसमें सोफिया, एक चतुर क्लेवर वर्कर, निक, एक सिंगर फादर है, जो संयोग से एक ही प्लान के साथ मैदान में उतरते हैं. यह क्रिसमस की संध्या पर लंदन के सबसे कुख्यात डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटने के लिए जाते हैं. जिंगल बेल हीस्ट 26 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर आ रही है.





बॉर्न हंग्री

बॉर्न हंग्री एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो सैश सिम्पसन की लाइफ पर बेस्ड है, जो कि एक फेमस शेफ थे. इन्हें बचपन में ही इनके परिवार ने छोड़ दिया था. यह अक्सर कूड़ेदानों से खाना उठाकर खाते थे. उनकी किस्मत तब चमकी, जब अनाथालय के जरिए एक कनाडाई कपल उन्हें अपने साथ ले गए. इस इमोशनल कहानी को आप 28 नवंबर को जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.



प्रिमिटिव वॉर



'प्रिमिटिव वॉर' अमेरिकी सेना की टीम की कहानी है, जो 1968 में वियतनाम वार के चरम पर घटित हुई थी. गिद्ध दस्ते के नाम से मशहूर यह टीम एक खोई हुई ग्रीन बेरेट पलटन की तलाश में घने जंगल की घाटी में एक सीक्रेट मिशन पर निकलती है. यह 28 नवंबर से लायंसगेट प्ले पर देख सकते हैं.



द स्ट्रिंगर- द मैन हु टुक फोटो

आखिर में 'द स्ट्रिंगर- द मैन हु टुक फोटो' को जरूर देखें, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो यह बताती है कि नेपल्म गर्ल शॉट किसने लिया था. यह एक बहुत लंबा रहस्य है, जिससे बड़ी मुश्किल से पर्दा हटाया जाता है. यह वियतनाम वार की अहम फोटो है. यह राज बीते 52 सालों से छिपा हुआ था. इसे आप 28 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.