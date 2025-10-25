विज्ञापन

बेंगलुरु हिट-एंड-रन मामले में ड्राइवर निकलीं ये एक्ट्रेस, हफ्तों बाद सीसीटीवी से हुआ खुलासा

कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश, जो बिग बॉस कन्नड़ में नजर आ चुके हैं. उनकी पहचान बेंगलुरु हिट-एंड-रन मामले में ड्राइवर के रूप में हुई.

दिव्या सुरेश का हिट एंड रन मामले में आया नाम
नई दिल्ली:

बेंगलुरु में देर रात हुई एक हिट-एंड-रन दुर्घटना के हफ्तों बाद नया अपडेट सामने आया है. शहर की ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को एक्स बिग बॉस कन्नड़ कंटेस्टेंट दिव्या सुरेश की पहचान उस कार की कथित चालक के रूप में की, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे.  जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 4 अक्टूबर को लगभग 1:30 बजे ब्यातारायणपुरा स्थित नित्या होटल के पास दुर्घटना हुई थी. इस मामले में 7 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई, जो टक्कर मारने वाले बाइकर किरण जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. 

अपनी चचेरी बहनों अनुषा और अनीता के साथ ट्रैवल कर रही किरण ने आरोप लगाया कि एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और घटनास्थल से भाग गई. किरण और अनुषा को मामूली चोटें आईं, जबकि अनीता का पैर फ्रैक्चर हो गया और उन्हें बीजीएस अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी. 

कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई. अपने बयान में टक्कर मारने वाले के बारे में अज्ञात ने बताया गया था और उसे एक महिला चला रही थी. बाद में पुलिस ने आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज के जरिए कार का पता लगाया और पुष्टि की कि वह दिव्या सुरेश की थी. डीसीपी ट्रैफिक वेस्ट डॉ. अनूप शेट्टी ने कहा कि उन्होंने घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है. 

बता दें, दिव्या सुरेश कन्नड़ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिसमें राउडी बेबी का नाम भी शामिल है. इसके अलावा उन्हें बिग बॉस कन्नड़ में भी देखा गया है. 

