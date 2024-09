'कंगुवा' के लिए हो जाइए तैयार, दशहरा या दीवाली नहीं इस दिन मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी रिलीज 

Kanguva New Release Date: स्टूडियो ग्रीन द्वारा प्रोड्यूस की जा रही साउथ सिंघम सूर्या और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की कंगुवा की नई रिलीज डेट सामने आ गई है, जो पहले 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. हालांकि थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत की वेट्टैयान के कारण इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया. लेकिन अब मेकर्स ने नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जो कि 14 नवंबर 2024 तय किया गया है. इस दिन चिल्ड्रन्स डे है. इसके बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सिरुथाई शिवा द्वारा निर्देशित कंगुवा की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला रजनीकांत की वेट्टैयान को देखते हुए लिया गया था, जो कि उसी दिन रिलीज होने वाली थी. सूर्या ने कार्थी की मेयाझगन के ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान ऑफिशियली पोस्टपोन होने की पुष्टि की थी. उन्होंने रजनीकांत को तमिल सिनेमा में वर्षों से एक स्मारकीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया और कहा कि कंगुवा और वेट्टैयान दोनों को एक ही दिन रिलीज करना आदर्श नहीं होगा.

The Battle of Pride and Glory, for the World to Witness ⚔‍🔥#Kanguva's mighty reign storms screens from 14-11-24 🤎#KanguvaFromNov14 🦅 @Suriya_offl @thedeol @directorsiva @DishPatani @ThisIsDSP #StudioGreen @GnanavelrajaKe @vetrivisuals @supremesundar @UV_Creations… pic.twitter.com/de3yYAL0BI