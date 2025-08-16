Coolie Box Office Collection Day 2: कुली की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस, दो दिनों में कमाई 100 करोड़ पार

Coolie Box Office Collection Day 2: 14 अगस्त का दिन बॉक्स ऑफिस के लिए बड़ा साबित हुआ क्योंकि ऋतिक रोशन की वॉर 2 को पछाड़ रजनीकांत की कुली बहुत आगे निकल चुकी है. फिल्म ने जहां रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की थी तो वहीं 74 वर्षीय सुपरस्टार ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज फिल्म का खिताब हासिल दो दिनों में कर लिया है. वहीं फिल्म वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, जिसके चलते लगता है कि 400 करोड़ का बजट फिल्म पहले वीकेंड पर ही हासिल कर लेगी.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 65 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने की थी, जिसमें 44.5 करोड़ तमिल में, हिंदी में 4.5 करोड़, तेलुगू में 15.5 करोड़ और कन्नड़ में 50 लाख का कलेक्शन फिल्म ने किया था. जबकि वर्ल्डवाइड फिल्म का आंकड़ा 153 करोड़ तक पहुंचा था. हालांकि दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में हल्की गिरावट देखने को मिली है. लेकिन फिर भी फिल्म ने 53.50 करोड़ की कमाई अपने नाम कर ली है, जिसके चलते भारत में फिल्म का आंकड़ा 118.50 करोड़ तक पहुंचा है.

गौरतलब है कि थलाइवा रजनीकांत की फिल्म 'कुली' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे ए रेटिंग मिली है. इसके चलते 18 या इससे ज्यादा उम्र के लोग ही इस फिल्म को देख सकते हैं. फिल्ममेकर लोकेश कनगराज ने कुली को डायरेक्ट किया है. फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा नागार्जुन अक्किनेनी, रजनीकांत, आमिर खान और श्रुति हासन मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. कुली 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है.