विज्ञापन

कंगना रनौत ही नहीं, ये चार हसीनाएं भी रह चुकी हैं ऋतिक रोशन की लेडी लव, एक तो थी कपूर खानदान की बेटी 

हाल ही में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन के साथ लीगल बैटल के समय को याद किया.

Read Time: 4 mins
Share
कंगना रनौत ही नहीं, ये चार हसीनाएं भी रह चुकी हैं ऋतिक रोशन की लेडी लव, एक तो थी कपूर खानदान की बेटी 
नई दिल्ली:

हाल ही में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की है. दोनों के रिश्ते और बाद में झगड़े सुर्खियों में रहे. कंगना ने उन्हें सिली एक्स कहा और उनके साथ लीगल बैटल के समय को याद किया. उन्होंने कहा कि 2016 में ऋतिक रोशन के साथ कानूनी लड़ाई उनके लिए किसी नरक से कम नहीं था.  अब दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. हालांकि कंगना अकेली नहीं हैं जिनसे एक्टर का नाम जुड़ा.  ऋतिक रोशन का नाम कई हसीनाओं से जुड़ा. 

सुजैन के साथ प्यार और शादी 

ऋतिक और सुजैन की लव स्टोरी काफी फिल्मी थी. ऋतिक को मुंबई में एक ट्रैफिक सिग्नल पर सुजैन को देखकर उनसे प्यार हो गया था. दोनों ने जल्द ही डेटिंग शुरू कर दी. एक साल के रिलेशनशिप के बाद ऋतिक ने मुंबई के एक बीच पर उन्हें प्रपोज किया और दोनों ने 2000 में बैंगलोर के एक लग्जरी स्पा में शादी कर ली, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए थे. हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा चला नहीं और दोनों दिसंबर 2013 में अपनी 13वीं शादी की सालगिरह से ठीक एक हफ्ते पहले अलग होने का फैसला किया. खबरें थीं कि अलगाव की वजह सुजैन का एक्टर अर्जुन रामपाल के साथ अफेयर था. अलग होने के चार महीने बाद,उन्होंने बांद्रा कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी.जुलाई 2014 में, खबरें आईं कि सुजैन ने 400 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है. दोनों का नवंबर 2014 में तलाक हो गया.

Latest and Breaking News on NDTV



करीना कपूर से जुड़ा था नाम
दोनों ने पहली बार 2001 में यादें में साथ काम किया. खबरें थीं कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो गईं. कहा जाता है कि बाद में दोनों मैं प्रेम की दीवानी हूं (2003) के दौरान काफी करीब आ गए थे. हालांकि, करीना के परिवार ने दखल दिया और उन्हें ऋतिक से दूर रहने को कहा. वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक की मां पिंकी ने भी उन्हें करीना से दूरी बनाए रखने को कहा था.

Latest and Breaking News on NDTV

बारबरा मोरी से नजदीकियां

मैक्सिकन एक्ट्रेस बारबरा मोरी और ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म 'काइट्स' (2010) में साथ दिखे थे. अफवाहें आईं कि कि दोनों ने फिल्म की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू कर दी थी. उस समय ऋतिक की शादी सुजैन से हुई थी और बारबरा के साथ उनके रिश्ते की वजह से उनकी शादी में दिक्कतें आईं. कहा जाता है कि सुजैन घर छोड़कर अपने माता-पिता के साथ रहने लगी थीं. हालांकि, सुजैन ने सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और जब उनसे उनकी शादी में परेशानी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, “बकवास. सब ठीक है, लेकिन हां, ऋतिक और मैं अपने ब्रेकअप की कहानियों से बहुत परेशान हैं. कोई भी ऋतिक के साथ मेरी शादी नहीं तोड़ सकता. हम साथ हैं. हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है.” जब उनसे पूछा गया कि क्या बारबरा के साथ लिंक-अप की रिपोर्ट्स से उन्हें कोई फर्क पड़ता है, तो ऋतिक ने कहा, “मुझे इससे क्यों फर्क पड़ेगा? मैं एक खुशहाल परिवार के साथ एक खुशहाल इंसान हूं. बारबरा एक बहुत अच्छी दोस्त है. रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है.”

Latest and Breaking News on NDTV



कंगना रनौत के साथ लव एंड हेट
 रिपोर्ट्स के मुताबिक  कंगना रनौत और ऋतिक  दोनों'कृष 3' (2013) की शूटिंग के दौरान रिलेशनशिप में आ गए थे. हालांकि ये रिपोर्ट्स कन्फर्म नहीं हुईं, लेकिन कंगना ने कई बार ऋतिक को अपना एक्स कहा. जब उनसे पूछा गया कि क्या ऋतिक 'आशिकी 3' से उन्हें बाहर निकालने की वजह थे, तो उन्होंने कहा, “कभी-कभी एक्स आपका ध्यान खींचने के लिए बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं.” वहीं हाल ही में उन्होंने एक्टर के साथ अपने लीगल बैटल को याद किया और कहा, वह समय किसी नरक से कम नहीं था.  दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजे, जिसमें ऋतिक ने कंगना पर मानहानि का आरोप लगाया और कंगना ने ऋतिक पर धमकाने का आरोप लगाया. 

Latest and Breaking News on NDTV

अब सबा आजाद के रिश्ते में हैं ऋतिक रोशन
ऋतिक रोशन अब सबा आजाद के साथ रिश्ते में हैं. दोनों सेलिब्रिटी कपल हैं, दोनों ने 2022 में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. वे अपने सपोर्टिव बॉन्ड, पब्लिक अपीयरेंस और एक-दूसरे के परिवारों के साथ फोटो वीडियो शेयर करते रहते हैं. सबा अक्सर रोशन परिवार के इवेंट्स में देखी जाती हैं और ऋतिक के लिए प्यार भरे मैसेज शेयर करती रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का रोमांस तब शुरू हुआ, जब ऋतिक ने उन्हें ऑनलाइन देखा. फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों मिलने लगे. दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता है. 

Latest and Breaking News on NDTV
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kangana Ranaut, Kangana Ranaut Hrithik Roshan, Kangana Ranaut Hritik Roshan News, Hrithik Roshan Love Story, Hrithik Roshan Girlfriend
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com