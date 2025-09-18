Kangana Ranaut Net Worth: 6 किलो सोना और 60 किलो चांदी के साथ लग्जरी कार की मालकिन हैं कंगना रनौत, इतने करोड़ की है नेटवर्थ

बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. वो अपने बयानों और बेबाक राय रखने की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. कंगना बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद अब राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं. कंगना ने जब से राजनीति में एंट्री की है उसके बाद से वो फिल्मों पर कम काम कर पा रही हैं. फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से कंगना रनौत ने मोटा पैसा छापा है. इतना ही नहीं उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है. आइए आपको कंगना रनौत की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं. जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे.

कितनी है कंगना की नेटवर्थ

कंगना की इनकम का प्राइमरी सोर्स फिल्में और ब्रांड एंडोर्समेंट है. कंगना ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल की मंडी सीट से नॉमिनेशन किया था. जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था. कंगना ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी नेटवर्थ 91 करोड़ रुपये बताई थी. कंगना के पास 2 लाख कैश है. तमाम बैंक खातों, शेयरों-डिबेंचर्स और ज्वैलरी समेत अन्य को जोड़कर कुल चल संपत्ति 28,73,44,239 रुपये है. जबकि अचल संपत्ति 62,92,87,000 रुपये है.

गोल्ड का है शौक

कंगना रनौत को गोल्ड का बहुत शौक है. उनके पास 6 किलो 700 ग्राम सोना और ज्वेलरी है. जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई है. उसके अलावा 60 किलो चांदी भी है. कंगना के पास डायमंड ज्वेलरी भी है. जिसकी कीमत 3 करोड़ होगी. कंगना के पास दो लग्जीरियस कार भी हैं. जिसमें एक एक BMW 7-सीरीज और दूसरी Mercedes Benz GLE SUV है.



फिल्मों से लेती हैं इतनी फीस

कंगना रनौत फिल्मों के लिए मोटी फीस लेती हैं. वो इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वो एक फिल्म के लिए 15-20 करोड़ फीस चार्ज करती हैं. इसके अलावा वो ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए भी 3 करोड़ फीस लेती हैं.