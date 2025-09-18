दीपिका पादुकोण ने कल्कि 2 के मेकर्स के सामने रखी थीं ये 4 शर्त ? एक्ट्रेस चाहती थीं इतने घंटे की शिफ्ट

दीपिका पादुकोण को कल्कि 2898 एडी 2 से बाहर कर दिया गया है. इस बात की जानकारी फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर दी है. कल्कि 2898 एडी 2 से जुड़ी वैजयंती मूवीज ने एक्स पर लिखा है, 'यह आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. काफी विचार-विमर्श के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने के लंबे सफर के बावजूद, हम कोई साझेदारी नहीं कर पाए और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं अधिक की हकदार है. हम उनके भविष्य के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं.'

कल्कि 2898 एडी के मेकर्स से दीपिका पादुकोण की डिमांड

वहीं इस मामले पर एक ट्रेड एनालिस्ट ने बताया है कि दीपिका पादुकोण ने कल्कि 2898 एडी 2 के मेकर्स से क्या डिमांड की थी. एनालिस्ट के अनुसार एक्ट्रेस ने जितनी फीस पिछली फिल्म में ली थी वह उसमें 25 फीसदी की बढ़ोतरी चाहती थीं. वह हर दिन 7 घंटे की शिफ्ट की डिमांड कर रही थीं. इसके अलावा उनकी टीम के 25 सदस्य साथ रहेंगे। निर्माताओं को उनकी सैलरी, रहने और खाने का खर्च उठाना होगा. हालांकि अभी तक इस मामले में दीपिका पादुकोण का किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है.

#DeepikaPadukone's demands for #Kalki2898AD:

- 25% Salary hike from what she is getting currently

- 7 Hrs work time per day

- 25 Members of her team will accompany. Producers need to pay the salary, Stay & Food



Wondering how #Atlee & Sun Pictures convinced her for #AA22xA6😳👀 pic.twitter.com/g3oZpPRGm6 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 18, 2025

2024 की सबसे बड़ी हिट कल्कि 2898 एडी

आपको बता दें कि 2024 में इस फिल्म का पहला पार्ट कल्कि 2898 एडी रिलीज हुआ था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं और बंपर कमाई भी की थी. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के काम को खूब पसंद किया गया था, लेकिन गुरुवार को कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी कर दीपिका पादुकोण को फिल्म से बाहर करने की जानकारी दी है. कल्कि 2898 एडी 2 से एक्ट्रेस के बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय दे रहे हैं.

कल्कि 2898 एडी का बजट और कलेक्शन

कल्कि 2898 एडी साल 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन किया था. फिल्म में दीपिका पादुकोण के अलावा अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन और दिशा पाटनी नजर आए थे. फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपये था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह कल्कि 2898 एडी दीपिका पादुकोण के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही है.