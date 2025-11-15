विज्ञापन

दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत की फोटो, जिनसे परिवार के लिए कुर्बान किया प्यार, सायरा बानो या मधुबाला नहीं

दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र एक्ट्रेस ने अपनी बायोग्राफी में किया था और इसकी वजह भी बताई.

दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत थीं कामिनी कौशल
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की यादें हमेशा से ही दर्शकों को अपने जादू में बांधती आई हैं. उस समय के सितारों के बीच बनी दोस्तियां, रिश्ते और अनकहे भाव आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं. इन्हीं में से एक है दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता, जिसे कभी पूरी तरह शब्दों में नहीं बताया गया, लेकिन इसकी गूंज दोनों की आत्मकथाओं में साफ महसूस होती है. दोनों ही कलाकारों ने अपने करियर में जितनी सफलता हासिल की, उतनी ही गहराई से अपने निजी अनुभवों को जिया है.

कामिनी कौशल ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के उस दौर को बहुत ईमानदारी से साझा किया है, जब वह और दिलीप कुमार एक-दूसरे से गहरा लगाव रखते थे. उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैसे उनके और दिलीप कुमार के बीच एक खूबसूरत अपनापन था. दोनों साथ में बेहद खुश रहते थे और उनके बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें अलग होना पड़ा.

कामिनी ने कहा कि वह कभी किसी रिश्ते को अचानक खत्म करने में विश्वास नहीं रखती थीं, खासकर तब, जब परिवार की जिम्मेदारियां उन पर हों. उन्होंने अपनी बहन की बेटियों की जिम्मेदारी ली थी और उन्हें छोड़ देना उनके लिए संभव नहीं था. इसी कारण उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह रिश्ता खत्म किया.

दूसरी ओर, दिलीप कुमार की आत्मकथा 'दिलीप कुमार- स्टार लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा' भी इस रिश्ते की गहराई को उजागर करती है. उन्होंने कामिनी कौशल को अपनी पहली मोहब्बत बताया और लिखा कि उनके साथ उन्हें एक ऐसा अपनापन महसूस हुआ था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि सच्चा प्यार जीवन में केवल एक बार होता है, उसके बाद अगर कोई भावना फिर जगती भी है, तो वह सिर्फ पहली मोहब्बत की एक हल्की सी परछाईं जैसी होती है.

कामिनी कौशल और दिलीप कुमार ने साथ में तीन फिल्मों 'शहीद', 'शबनम', और 'नदिया के पार' में काम किया था. इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच यह भावनात्मक रिश्ता पनपा था.

