जितेंद्र की एयर होस्टेस पत्नी की 10 तस्वीरें, 7वीं वाली देख कहेंगे- हीरोइन क्यों नहीं बनीं

जितेंद्र (रवि कपूर) हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं, जिन्हें 'जंपिंग जैक' के नाम से जाना जाता है. उनका जन्म 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था. 1960 से 1990 तक फैले उनके लंबे करियर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें फर्ज, खिलौना, कारवां, हिम्मतवाला और तोहफा जैसी हिट फिल्में शामिल हैं. उनकी डांस शैली और स्टाइल ने उन्हें 1970-80 के दशक में लोकप्रिय बनाया. जितेंद्र ने श्रीदेवी, जया प्रदा और हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों के साथ कई सफल फिल्में कीं.

ये भी पढ़ें: जब बॉक्स ऑफिस पर धर्मेंद्र ने दी थी एक साल में 9 हिट फिल्में, इसी वजह से शोले में मिली थी सबसे ज्यादा फीस

शोभा कपूर, जितेंद्र की पत्नी, एक सफल फिल्म और टीवी निर्माता हैं. उनकी लव स्टोरी बचपन से शुरू हुई, जब शोभा 14 साल की थीं. उस समय शोभा ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस थीं, जबकि जितेंद्र अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे थे.

दोनों की प्रेम कहानी में उतार-चढ़ाव आए, खासकर जब जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी के साथ जुड़ा. कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे, लेकिन शोभा और धर्मेंद्र के हस्तक्षेप के बाद यह रिश्ता टूट गया. 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा ने शादी की.

2024 में, जितेंद्र और शोभा ने अपनी 50वीं शादी की सालगिरह (गोल्डन जुबली) धूमधाम से मनाई. इस अवसर पर उन्होंने दोबारा शादी की रस्में निभाईं, जिसमें परिवार और बॉलीवुड के दोस्त शामिल हुए. शोभा ने गोल्डन अनारकली और हीरे-पन्ने की जूलरी में शानदार लुक अपनाया, जबकि 82 वर्षीय जितेंद्र ने ब्लैक बंदगला जैकेट में स्टाइलिश अंदाज दिखाया.

उनके दो बच्चे हैं एकता कपूर, जो बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिक और निर्माता हैं, और तुषार कपूर, जो एक अभिनेता हैं. जितेंद्र और शोभा की जोड़ी न केवल निजी जीवन में, बल्कि पेशेवर रूप से भी एक-दूसरे का मजबूत सहारा रही है.