वो फिल्म जिसे देखने के बाद सुसाइड करने लगे थे प्रेमी जोड़े, राज कपूर तक ने की थी एंडिंग बदलने की सिफारिश

फिल्म के क्लाइमैक्स को बदलने के लिए इसके मेकर्स पर भी भारी प्रेशर था. राज कपूर ने जब ये फिल्म देखी तो डायरेक्टर बालचंद्र से इसकी एंडिंग बदलने को कहा था लेकिन डायरेक्टर इस कहानी को उसी तरह रिलीज करना चाहते थे.

इस फिल्म की एंडिंग ने राज कपूर को भी किया था परेशान
नई दिल्ली:

फिल्मों का हमारे समाज पर गहरा असर होता है. ये फिल्में समाज की कहानियां पर्दे पर लेकर आती हैं. यही वजह है कि ये कहानियां और किरदार लोगों के दिल में उतर जाते हैं. ऐसी ही एक फिल्म साल 1981 में आई थी. इस फिल्म ने सिनेमा लवर्स खासतौर से प्यार करने वालों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी. इस फिल्म में कमल हासन और रति अग्निहोत्री लीड रोल में थे. ये रति और कमल हासन की पहली हिंदी फिल्म थी. दोनों की जोड़ी को स्क्रीन पर खूब पसंद किया गया है. ये एक लव स्टोरी थी और वो भी ऐसी दर्दनाक जिसके आखिर में दोनों की मौत हो जाती है.

फिल्म के क्लाइमैक्स को बदलने के लिए इसके मेकर्स पर भी भारी प्रेशर था. राज कपूर ने जब ये फिल्म देखी तो डायरेक्टर बालचंद्र से इसकी एंडिंग बदलने को कहा था लेकिन डायरेक्टर इस कहानी को उसी तरह रिलीज करना चाहते थे. इस फिल्म का नाम था 'एक दूजे के लिए'. ये बालचंदर की तेलुगु फिल्म 'मारो चरित्र' का हिंदी रीमेक थी. फिल्म एक इंटर कल्चरल लव स्टोरी थी. प्यार में साथ ना हो पाने पर दोनों आत्महत्या कर लेते हैं. फिल्म खूब पसंद की गई और बॉक्स ऑफिस पर भी बंपर कमाई की. हालांकि इसकी सक्सेस के बीच कुछ परेशान कर देने वाली खबरें भी आईं. उस समय प्रेम में हताशा का शिकार हो रहे लोगों ने फिल्म के किरदारों की तरह आत्महत्या करना शुरू कर दिया था. कई सुसाइड की खबरों ने मेकर्स के बीच भी चिंता का माहौल बना दिया था.

