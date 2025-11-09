रोल कटने पर खूब रोया था यह सुपरस्टार, करना चाहता था आत्महत्या, आज शाहरुख- सलमान से कम नहीं है फैन फॉलोइंग

बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं है. कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद एक मुकाम हासिल होता है. एक ऐसे ही एक्टर हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत की है. मगर अब वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उनके आगे सब फीके लगते हैं. आपको इस एक्टर के बारे में ऐसे बात करके समझ नहीं आएगा लेकिन एक डायलॉग पढ़ते ही आप समझ जाएंगे हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं. ये डायलॉग है-जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं. इस डायलॉग को पढ़कर आपको समझ आ गया होगा कि हम किसके बारे में बात करते हैं. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं. आइए आपको उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताते हैं.

सबसे बड़े भाई हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी

19 मई, 1974 को बुढ़ाना में एक जमींदारी मुस्लिम परिवार में जन्मे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी आठ भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं. उन्होंने अपना बचपन उत्तराखंड में बिताया और हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में बैचलर की डिग्री हासिल की.

एक्टिंग से ऐसे हुआ प्यार

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टर बनने से पहले वडोदरा में बतौर केमिस्ट काम किया था. हालांकि वो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे. कुछ सालों तक काम करने के बाद वो नई जॉब के लिए दिल्ली आ गए थे. एक बार प्ले देखते हुए वो खुद को एक्टिंग की दुनिया में जाने से नहीं रोक पाए. वो aप्ले ही उनका लाइफ चेंजिंग मूमेंट था जब उन्होंने एक्टिंग करने के बारे में सोचा था.

12 सालों तक किया स्ट्रगल

असली स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश लेकर मुंबई जाने का फैसला किया. उन्होंने आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटे से किरदार से शुरुआत की, राम गोपाल वर्मा की शूल और संजय दत्त की मुन्ना भाई एमबीबीएस में बहुत कम समय तक काम किया, लेकिन सफलता की राह बनाई. वो एक दशक से भी ज़्यादा समय तक स्ट्रगल करते रहे और शहर में गुजारा करने के लिए हर संभव कोशिश की. अपनी कई छोटी-मोटी नौकरियों के अलावा, उन्होंने सड़कों पर धनिया बेचा और चौकीदार का काम भी किया. स्ट्रगल के दिनों में नवाज एक्टिंग लेसन देते थे. वो अभय फिल्म में कमल हासन के हिंदी डायलॉग कोच थे. उसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह को डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ट्रेन किया.

कई फिल्मों में काम करने के बाद नवाज को असली पहचान गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 से मिली. इस फिल्म के बाद नवाज ने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान सभी के साथ काम कर चुके हैं.