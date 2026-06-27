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प्राचीन नियति वाला मॉडर्न लड़का, ​'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास के किरदार भैरव के बारे में वो 5 बातें, जो नहीं जानते होंगे आप

'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास का 'भैरव' का कैरेक्टर इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी में से एक बना हुआ है. अपने कमाल के ह्यूमर, एक्शन से भरपूर मोमेंट्स और एक गहरे व्यक्तित्व के साथ, इस कैरेक्टर ने देश भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया.

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प्राचीन नियति वाला मॉडर्न लड़का, ​'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास के किरदार भैरव के बारे में वो 5 बातें, जो नहीं जानते होंगे आप
'कल्कि 2898 एडी' में प्रभास के किरदार भैरव के बारे में वो 5 बातें
नई दिल्ली:

'कल्कि 2898 एडी' द्वारा भारतीय साइंस-फिक्शन के स्केल को एक नई पहचान देने के दो साल बाद भी प्रभास का 'भैरव' का कैरेक्टर इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी में से एक बना हुआ है. अपने कमाल के ह्यूमर, एक्शन से भरपूर मोमेंट्स और एक गहरे व्यक्तित्व के साथ, इस कैरेक्टर ने देश भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया. फिल्म के दो साल पूरे होने और 'कल्कि 2' को लेकर बढ़ते एक्साइटमेंट के बीच यहां भैरव के बारे में पांच ऐसी बातें दी गई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं.

​भैरव को एक टिपिकल हीरो की तरह नहीं लिखा गया था

​भैरव की कहानी में एंट्री एक ऐसे बाउंटी हंटर के रूप में होती है, जिसका पूरा ध्यान सही काम करने के बजाय सिर्फ अपनी सर्वाइवल  और इनामों पर होता है. उसका यह कमियों से भरा और खुद के बारे में सोचने वाला अंदाज उसे उन पारंपरिक और हमेशा सही करने वाले बड़े हीरोज से बिल्कुल अलग बनाता है, जिन्हें देखने की दर्शकों को आदत रही है.

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​बुज्जी प्रभास की "सबसे खास को-स्टार" थी

​फिल्म की रिलीज से पहले प्रभास ने बुज्जी को इंट्रोड्यूस करते हुए इस एआई-पावर्ड गाड़ी को अपनी "सबसे खास को-स्टार" कहा था. पर्दे पर उनकी नोकझोंक और दोस्ती फिल्म के सबसे पसंदीदा हिस्सों में से एक बन गई, जिससे बुज्जी खुद अपने आप में फैंस की चहेती बनकर उभरी.

​एक प्राचीन नियति वाला मॉडर्न लड़का

​फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रभास ने भैरव को "एक प्राचीन नियति वाला मॉडर्न लड़का" बताया था. इस एक लाइन ने उस बड़ी भूमिका की शुरुआती झलक दे दी थी जो यह कैरेक्टर आगे चलकर कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में निभाने वाला है.

​भैरव का लुक 'कल्कि' की दुनिया के लिए तैयार किया गया था

​उनके कपड़ों और हथियारों से लेकर उनकी एक्सेसरीज तक, सब कुछ फिल्म के डिस्टोपियन (भविष्य की उजड़ी हुई दुनिया) माहौल को ध्यान में रखकर बनाया गया था. इस रफ-एंड-टफ स्टाइलिंग ने भैरव की दुनिया को पर्दे पर जीवंत करने में एक बेहद जरूरी रोल निभाया और प्रभास को उनके अब तक के सबसे अलग स्क्रीन लुक्स में से एक दिया.

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​उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है

​भले ही 'कल्कि 2898 एडी' ने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन इसने भैरव के सफर को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी गुंजाइश छोड़ दी है. 'कल्कि 2' के पहले से ही सबसे बेसब्री से इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों में से एक होने के साथ फैंस यह देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि इस कैरेक्टर के लिए आगे क्या होने वाला है.

​अपनी रिलीज के दो साल बाद भी 'कल्कि 2898 एडी' को इसकी शानदार स्टोरीटेलिंग और यादगार कैरेक्टर्स के लिए पसंद किया जा रहा है, जिसमें भैरव आज भी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं. आगे की बात करें, तो अनडिस्प्यूटेड पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के पास 'स्पिरिट', 'फौजी' और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली 'कल्कि 2' के साथ एक बेहद एक्साइटिंग लाइनअप है.

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