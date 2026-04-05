अमिताभ बच्चन को 83 साल की उम्र में भी है ये लत, सुनकर कहेंगे बिग बी यूं ही नहीं बने महानायक

अमिताभ बच्चन काम को लेकर अपनी मेहनत, लगन और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं. इस दिग्गज एक्टर को भारतीय सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में से एक माना जाता है. छह दशकों से ज्यादा लंबे और शानदार करियर के लिए मशहूर इस एक्टर ने कई भाषाओं में काम किया है और इन सालों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए कई अवॉर्ड और सम्मान भी पाए. अमिताभ जो अक्सर अपने ब्लॉग पर अलग-अलग चीजों पर अपने मन की बात शेयर करते हैं, ने अब हर दिन काम करने की अहमियत के बारे में बात की है और बताया है कि एक दिन भी काम न करना उन्हें कितना 'परेशान करने वाला' लगता है.

डेली काम करने को लेकर क्या बोले अमिताभ बच्चन?

अपनी लेटेस्ट पोस्ट में अमिताभ ने कहा, "एक ऐसा दिन जो 'आलस' भरा रहा...कोई खास वजह नहीं... बस हर दिन काम न करना मुझे डिस्टर्बिंग लगता है... और जब आप हर दिन एक तय शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं करते... तो आदत बनाने का जो पूरा सिलसिला पहले से शुरू हुआ होता है... वह दिन अचानक एक रहस्य सा बन जाता है जो आम तौर पर एकदम तालमेल से चलता है."

यह भी पढ़ें: द केरल स्टोरी 2 की ये एक्ट्रेस बचपन में थी पापा के हाथ की कठपुतली, 6 साल की उम्र से दे रही ऑडिशन

उन्होंने आगे कहा, "आप सोचते हैं कि आज का दिन वैसा क्यों नहीं बीत रहा जैसा आप आम तौर पर चाहते हैं. इसलिए अगर हमारे अंदर इस बात की थोड़ी भी समझ हो, तो 'हमारे आस-पास शांति और सुकून बना रहे' लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता और यह एक और चिंता का सबब बन जाता है. कहते हैं कि चिंता में जीना मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक होता है, और इस कमजोरी की वजह से चिंता भरा दिन बिताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है."

KBC 17 खत्म होने पर भावुक हुए थे अमिताभ बच्चन

अमिताभ ने मशहूर गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वें सीजन होस्ट किया था. उन्होंने दर्शकों को अलविदा कहते हुए एक भावुक पोस्ट लिखी थी. उन्होंने कहा, "कभी-कभी हम किसी पल को इतनी गहराई से जीते हैं और उसमें इतने खो जाते हैं कि जब वह अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह अभी-अभी शुरू हुआ था और फिर भी इतनी जल्दी खत्म हो रहा है. सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कल ही हुआ हो. मैं इस खेल के आखिरी दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं और इन भावनाओं से गुजर रहा हूं. मैंने अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा... बल्कि एक तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा आप सबके साथ बिताया है, और यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है."

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

काम की बात करें तो अमिताभ आखिरी बार फिल्म 'कल्कि 2898 AD' में नजर आए थे. नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन भी लीड रोल में थे. इस साइंस-फिक्शन ड्रामा में बिग बी अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे थे. यह फिल्म जबरदस्त सफल रही, जिसने दुनिया भर में ₹1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. फिलहाल बिग बी इस फिल्म के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सनी देओल की गबरू को लेकर आई बड़ी अपडेट, धुरंधर 2 से जुड़े हैं इसके तार