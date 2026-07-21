पॉपुलैरिटी में प्रभास ने छोड़ा शाहरुख, सलमान, रणवीर और अक्षय की पीछे, बने 2026 के नंबर वन एक्टर

बिना किसी शक के पूरे भारत के सुपरस्टार प्रभास एक बार फिर भारत के सबसे पसंदीदा मेल फिल्म स्टार बनकर उभरे हैं, उन्होंने जून 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया की स्टार्स इंडिया लव्स रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है. देश भर में दर्शकों की पॉपुलैरिटी को दिखाने वाली लिस्ट में प्रभास भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नामों में सबसे आगे हैं, जो अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों से उन्हें मिलने वाले जबरदस्त प्यार और तारीफ को और पक्का करता है.
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प्रभास पर ज्यादा भरोसा
इन सालों में, प्रभास ने एक ऐसी लेगेसी बनाई है जिसकी बराबरी बहुत कम स्टार कर सकते हैं. बाहुबली फ्रैंचाइजी के साथ भारतीय सिनेमा के स्केल को फिर से डिफाइन करने से लेकर सालार और कल्कि 2898 AD जैसी बड़ी एंटरटेनर फिल्में देने तक, उन्होंने दर्शकों के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाए रखते हुए लगातार बड़ी कहानियां चुनी हैं. उनकी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस, वर्सेटिलिटी और इंडस्ट्रीज में फैंस को एकजुट करने की काबिलियत ने उन्हें एक सच्चा पूरे भारत का फिनोमेनन बना दिया है. लेटेस्ट ओरमैक्स रैंकिंग एक बार फिर दिखाती है कि दर्शक प्रभास की हर रिलीज के साथ कितना भरोसा और एक्साइटमेंट रखते हैं.
कल्कि ने जीता नेशनल अवॉर्ड
यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब सुपरस्टार के लिए यह साल पहले से ही एक लैंडमार्क रहा है. कल्कि 2898 एडी ने हाल ही में नेशनल अवॉर्ड जीतकर अपनी कामयाबी में एक और उपलब्धि जोड़ी है, जिससे फिल्म का असर और इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक में प्रभास का योगदान और भी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है. साथ ही, फौजी की ऑफिशियल रिलीज डेट की घोषणा ने फैंस के बीच उम्मीद और बढ़ा दी है, जबकि स्प्रिट देश की सबसे चर्चित आने वाली फिल्मों में से एक बनी हुई है, जिसने अपनी रिलीज़ से काफी पहले ही ज़बरदस्त चर्चा बटोरी है.
प्रभास के पास अब फौजी, स्प्रिट, सालार 2, और कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 के साथ एक रोमांचक लाइनअप है. हर घोषणा से देश भर में उम्मीद जगी है और उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, लेटेस्ट Ormax रैंकिंग एक और याद दिलाती है कि प्रभास बिना किसी शक के पैन-इंडिया सुपरस्टार क्यों बने हुए हैं.
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