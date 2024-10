कल्कि 2898 एडी के इस एक्टर का बड़ा बयान, सलमान खान भी दें बिश्नोई गैंग को धमकी, वरना लगेगा टाइगर कायर है

सलमान खान को लगातार मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से धमकी मिल रही है. बीते दिनों इस गैंग ने भाईजान के खास दोस्त और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी. काला हिरण मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को धमकी दे रहा है. वहीं इस मुद्दे पर भारत की कई हस्तियां अपनी राय दे रही हैं. इसमें फिल्मी सितारे भी शामिल हैं. अब कल्कि 2898 एडी के एक्टर ने लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को मिल रही धमकियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कल्कि 2898 एडी के इस एक्टर का नाम राम गोपाल वर्मा है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड पर राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. उन्होंने अब अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए कहा है कि सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देनी चाहिए. राम गोपाल वर्मा ने लिखा, 'सलमान खान को बी (लॉरेंस बिश्नोई) को सुपर काउंटर थ्रेट देना चाहिए, ऐसा नहीं होता तो लगेगा कि टाइगर स्टार कायर है. एस के (सलमान खान) को अपने फैंस का कर्जदार होना चाहिए कि वो बी (लॉरेंस बिश्नोई) की तुलना में बड़े सुपरहीरो के तौर पर उभरे हैं.'

I wish @BeingSalmanKhan will give a SUPER COUNTER THREAT to B or otherwise , it will look like a COWARDICE of the TIGER STAR ..S K owes it to his fans to rise up as the BIGGER SUPER HERO in comparison to B