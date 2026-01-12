साउथ की छोटी फिल्मों का OTT पर बड़ा जलवा, 35 करोड़ में बिकी चार फिल्में

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ बड़े सौदों से चर्चा में है. क्षेत्रीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता के बीच, हालिया प्रमुख फिल्मों के डिजिटल अधिकारों की डील्स ने कम बजट फिल्ममेकर्स के हौसलों को बुलंद कर दिया है. सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के मुताबिक, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की चार फिल्मों को 35 करोड़ रुपये में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खरीदा है. दिलचस्प यह है कि इन फिल्मों ने दिखा दिया है कि अगर कंटेंट में दम होगा तो फिर यह मायने नहीं रखता की फिल्म की लीड स्टारकास्ट है क्योंकि कहानी और शानदार एक्टिंग ही किंग है.

'कलमकावल' फिल्म, जिसमें मामूट्टी मुख्य भूमिका में हैं, ने ओटीटी डील में 15 करोड़ रुपये का सौदा हासिल किया है. यह क्राइम थ्रिलर 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब सोनी लिव पर 16 जनवरी 2026 से स्ट्रीम होगी. फिल्म के निर्देशक जिथिन के. जोस हैं, और इसमें विनायकन, रजिशा विजयन जैसे कलाकार हैं. ममूटी कंपनी के लिए यह डील सबसे लाभदायक साबित हो रही है. फिल्म ने 30 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'डाइस इरे' फिल्म को 9 करोड़ रुपये की ओटीटी डील मिली है. यह फिल्म भी हालिया रिलीज है और इसके सिंगल डिजिट डील को इंडस्ट्री में सामान्य माना जा रहा है. ‘डाइस इरे' के बजट की बात करें तो फिल्म को 25 करोड़ में बनाया गया था जबकि इसने 81 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

सस्पेंस थ्रिलर 'एको' की ओटीटी डील 6 करोड़ रुपये की बताई जा रही है. दिलचस्प यह है कि ‘एको' टीम को हॉटस्टार से बेहतर फाइनेंशियल डील मिली थी, लेकिन उन्होंने वैश्विक पहुंच के लिए नेटफ्लिक्स को चुना. यह फिल्म 31 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. 'एको' के डायरेक्टर दिनजीत अय्यतन हैं. पांच करोड़ में बनी इस फिल्म ने 46 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

वहीं ‘भा भा बा' को 5 करोड़ रुपये की डील मिली है. अगर इसी तरह ओटीटी पर छोटी फिल्मों को अच्छी डील मिलती है तो अच्छे कंटेंट की आने वाले दिनों में कोई कमी नहीं होने वाली नहीं.