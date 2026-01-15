विज्ञापन

16 जनवरी को OTT पर आएगी 74 साल के एक्टर की हिट मूवी, सीरियल किलर की स्टोरी, 7.6 की रेटिंग, 30 करोड़ में कमाए 82 करोड़

16 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन बेशक सिनेमाघरों में कोई बड़ा मसाला नहीं आ रहा है, लेकिन ओटीटी पर धमाल होने जा रहा है. साउथ के 74 साल के एक्टर की सीरियल किलर की मूवी रिलीज होने जा रही है.

16 जनवरी को ओटीटी पर दस्तक देगी 74 साल के एक्टर की क्राइम थ्रिलर
नई दिल्ली:

साउथ की फिल्मों का जलवा अब लोगों में बढ़ता जा रहा है. तमिल, तेलुगु या मलयालम कोई भी फिल्म हो अगर उसकी कहानी अच्छी है तो उसे हर कोई देखना पसंद करता है. मलयालम इंडस्ट्री में आजकल जबरदस्त फिल्में बन रही हैं. मलयालम सिनेमा तो कहानी के मामले में हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है. बीते साल सुपरस्टार मामूट्टी की क्राइम थ्रिलर फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का खूब दिल जीता था. इस फिल्म में मामूट्टी ने अपनी एक्टिंग से सभी को एक बार फिर इंप्रेस किया. सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे.आइए जानते हैं इसके ओटीटी रिलीज डिटेल्स.

ओटीटी पर कब होगी रिलीज

मामूट्टी की 'कलमकावल' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब एक महीने बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है. ये फिल्म 16 जनवरी को सोनी लिव पर रिलीज होने जा रही है. कलमकावल में मामूट्टी के साथ विनायकन और रजिशा विजयन अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं. सभी की एक्टिंग एक से बढ़कर एक है.

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

कलमकावल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़े बजट की फिल्म नहीं है. आईएमडीबपी ये सिर्फ 30 करोड़ में बनकर तैयार हुई है मगर इसने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है. फिल्म ने अपने बजट से दोगुना कमाई की है. जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. इसके अलावा फिल्म को आईएमडीबी पर भी अच्छी रेटिंग मिली है.

कलमकावल की आईएमडीबी पर रेटिंग 7.6 है. फिल्म को सिनेमाघरों में जितना प्यार मिला है देखना होगा ओटीटी पर इसका कैसा हाल होने वाला है. ओटीटी पर फिल्म की झलक देखने को मिल रही है जो फैंस को काफी इंप्रेस भी कर रही है. अब वो फिल्म की स्ट्रीमिंग का इंतजार कर रहे हैं.

