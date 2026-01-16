सीरियल किलर, पुलिस अफसर, कत्ल होती लड़कियां, मिस मत करिएगा 2 घंटे 17 मिनट की ये फिल्म

Kalamkaval Hindi Review: मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मामूट्टी छोटी-छोटी फिल्में करते हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस से लेकर दर्शकों के दिलों तक में बड़े चमत्कार करते हैं. उनकी फिल्म 'कलमकावल' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों की दाद मिली. क्रिटिक्स की शाबाशी भी मिली. आईएमडीबी के मुताबिक, 30 करोड़ के बजट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ कमा ले गई. अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनीलिव पर हिंदी में भी रिलीज हो गई है. जानें कैसी है फिल्म और क्यों मिली इसको इतनी तारीफ.

कलमकावल की कहानी

फिल्म की कहानी असली सीरियल किलर मोहन कुमार उर्फ सायनाइड मोहन से प्रेरित है जो भारत में औरतों को निशाना बनाया करता था. मामूट्टी फिल्म में क्राइम ब्रांच के एसआई स्टेनले दास का किरदार निभा रहे हैं और वह सीरियल किलर भी हैं. अब सीरियल किलर को पकड़ने का काम मिलता है एसाई नाथ यानी विनायकन को. इस तरह अपराधी और फुलिस का ये खेल काफी दिलचस्प रहता है.

दो घंटे 17 मिनट की इस फिल्म में डायरेक्टर जितिन के जोस ने बहुत ही शानदार तरीके से माहौल को रचा है. सीरियल किलर की एक दुनिया दिखाई है और एक पुलिस अफसर के काम करने का तरीका भी. फिल्म साधारण तरीके से कहानी कहती है लेकिन बांधे भी रखती है.

कलमकावल में एक्टिंग

फिल्म में मामूट्टी ने सधी हुई एक्टिंग की है. वह सीरियल किलर के किरदार में बहुत ही आसानी से उतर गए हैं. उनके एक्सप्रेशन और सिगरेट पीते हुए छल्ले बनाने का हुनर सब कमाल है. हर सीन के साथ उनके एक्सप्रेशन कैसे बदलते हैं, यह बात जरूर दर्शकों को बांधे रखती है. विनायकन भी उनका बखूबी साथ दिया है. उनकी डायलॉग डिलीवरी भी एक्सप्रेसिव है, और अंत आते-आते वह फिल्म अपने नाम कर जाते हैं.

कलमकावल डायरेक्शन

जितिन के जोस ने फिल्म की कहानी लिखी है और निर्देशन भी किया है. एक कहानी है जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं. लेकिन उस कहानी को उन्होंने दो किरदारों के माध्यम से दिलचस्प बनाया है. ज्यादा तामझान नहीं दिखाया है. फिल्म में नजर आने वाले होटल और आउटडोर लोकेशंस हर चीज परफेक्ट है. इस तरह डायरेक्शन सधा हुआ है, और वो फिल्म को काफी टाइट भी लगते हैं.

कलमकावल वर्डिक्ट

सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब इसकी ओटीटी पर धूम है. अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्में पसंद है तो यह परफेक्ट वॉच है. वैसे भी मलयालम सिनेमा के डायरेक्टर इन दिनों कम बजट में बड़ी फिल्में बना रहे हैं और अनदेखी कहानियां ला रहे हैं. अगर आप इस वीकेंड कलमकावल देखते हैं तो इतनी गारंटी है कि आप निराश तो नहीं ही होंगे