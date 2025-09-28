विज्ञापन

दुर्गा पूजा के पंडाल में बेटे युग को दुलारती दिखीं काजोल, वायरल वीडियो में देखें देवगन फैमिली के क्यूम मोमेंट

शनिवार (27 सितंबर) को काजोल ने अपनी चचेरी बहनों, रानी मुखर्जी, तनिषा मुखर्जी और अयान मुखर्जी के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत की.

बेटे को दुलारती दिखीं काजोल
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस काजोल रविवार (28 सितंबर) को अपने बच्चों -बेटी नीसा देवगन और बेटे युग देवगन के साथ उत्तरी बॉम्बे दुर्गा पूजा पंडाल गईं. तीनों के आशीर्वाद लेते और बातचीत करते हुए कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. एक वीडियो में, नीसा और युग पूजा स्थल के पास जमीन पर बैठे थे और काजोल मेहमानों से बात कर रही थीं. युग से बातचीत करने के बाद, नीसा ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया. एक वीडियो में, नीसा और युग बात कर रहे थे और फिर उन्होंने मुंह बनाया. युग मुस्कुराते हुए न्यासा को गले लगाते हुए दिखाई दिए. काजोल, नीसा और युग भी पूजा स्थल के पास खड़े होकर आशीर्वाद ले रहे थे.

युग ने मां काजोल और बहन नीसा पर प्यार लुटाया

एक वीडियो में काजोल ने युग को चिढ़ाते हुए कहा कि वह अपने बच्चों के साथ जमीन पर बैठी हैं और बातचीत कर रही हैं. युग ने अपनी मां के माथे पर एक चुंबन दिया और उन्हें गले लगा लिया. उन्होंने नीसा को भी गले लगाया. एक अन्य वीडियो में काजोल, न्यासा और युग मुस्कुराते हुए कैमरे के लिए पोज देते हुए नजर आए.

इस त्यौहार के लिए, काजोल ने लाल रंग की साड़ी और उससे मिलता-जुलता ब्लाउज पहना था. नीसा ने पीले और सफेद रंग का सूट पहना था. युग ने नीला कुर्ता और सफेद पायजामा चुना. दुर्गा पूजा का हिंदू त्यौहार, जिसे दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक उत्सव है जो हिंदू देवी दुर्गा का सम्मान करता है और महिषासुर पर उनकी विजय का स्मरण करता है.

काजोल शनिवार को भी पंडाल देखने पहुंची थीं

शनिवार (27 सितंबर) को काजोल ने अपनी चचेरी बहनों, रानी मुखर्जी, तनिषा मुखर्जी और अयान मुखर्जी के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत की. अयान के पिता देब मुखर्जी जिनका मार्च 2025 में निधन हो गया था, को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं. देब मुखर्जी हर साल दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन करते थे.
 

