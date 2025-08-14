War 2 के लिए जूनियर एनटीआर फैन का जुनून, पोस्टर पर चढ़ाया खून का तिलक, ऐसी दीवानगी देख हैरान रह गए लोग

साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर अब बॉलीवुड के मैदान में उतर चुके हैं, और वो भी सीधे YRF की हाई-ऑक्टेन एक्शन फ्रेंचाइजी War 2 के साथ. उनके साथ इस बार स्क्रीन पर नज़र आएंगे बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन.फैंस के लिए यह एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है. दो पॉवरफुल एक्शन स्टार्स एक साथ, एक ही स्क्रीन पर. फिल्म के ट्रेलर रिलीज से लेकर पहले दिन की पहली शो तक, सोशल मीडिया पर वॉर 2 का ही जलवा छाया हुआ है. थिएटर के बाहर का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं. ड्रम्स की आवाज़, पटाखों की गूंज, और हर तरफ जूनियर एनटीआर और ऋतिक के कटआउट्स पर फूलों की बारिश हो रही है. इस जबरदस्त माहौल में एक वायरल वीडियो ने सबका ध्यान खींच लिया, जिसमें जूनियर एनटीआर के एक फैन ने अपने स्टार के लिए ऐसी दीवानगी दिखाई कि हर कोई हैरान रह गया.

ये भी पढ़ें: Exclusive: 2 अक्टूबर 1973, मौका गांधी जयंती, सेट भी लगा कैमरा भी तैयार फिर भी ना हो पाई शोले की शूटिंग, रमेश सिप्पी से जानें क्यों

फैन ने काटा अंगूठा, लगाया खून का तिलक

एक वीडियो में जूनियर एनटीआर का एक डाई-हार्ड फैन इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपना अंगूठा काट लिया और पोस्टर पर खून का तिलक लगा दिया. जिसने भी यह वीडियो देखा वो दंग रह गया. सुबह-सुबह थिएटर के बाहर जुटे फैंस ने पटाखे फोड़े, फ्लेयर्स जलाए और स्क्रीनिंग से पहले पूजा तक की.

पहले भी चर्चा में रहे जूनियर एनटीआर

फिल्म प्रमोशन के दौरान हैदराबाद में ऋतिक और जूनियर एनटीआर एक इवेंट में पहुंचे थे, लेकिन वहां भीड़ बेकाबू हो गई. जूनियर एनटीआर ने माइक पर गुस्से में कहा-'भाई, क्या मैं चला जाऊं? जब मैं बोलूं तो चुप रहिए'.

स्पॉयलर न देने की अपील

फिल्म रिलीज से पहले ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों ने फैंस से गुजारिश की कि सोशल मीडिया पर फिल्म के स्पॉयलर शेयर न करें, ताकि हर दर्शक थिएटर में वही मजा ले जो पहले दिन देखने वालों ने लिया.

बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

वॉर 2 की रिलीज और भी खास इसलिए है क्योंकि यह रजनीकांत की फिल्म कूली से सीधी टक्कर ले रही है. दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौन जीतता है.