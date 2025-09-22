विज्ञापन

क्या अब बॉबी देओल के बेटे की फिल्म में काम करेंगे शाहरुख खान? एक्टर ने कर डाली इतनी बड़ी बात

इन दिनों बॉबी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू डायरेक्टोरियल सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आ रहे हैं. यह सीरीज बीती 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के 'बादल' बॉबी देओल ने रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से पर्दे पर ऐसी वापसी की है कि अब वह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इन दिनों बॉबी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू डायरेक्टोरियल सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आ रहे हैं. यह सीरीज बीती 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. बॉबी ने सीरीज के ट्रेलर लॉन्चिंग पर शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की जमकर तारीफ की थी. अब न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में बोलते हुए बॉबी ने अपने बेटे आर्यमन देओल के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि उनके बेटे और शाहरुख खान साथ में फिल्म करते नजर आ सकते हैं.

बॉबी के बच्चों को लॉन्च करेंगे शाहरुख ?
इस इंटरव्यू में बॉबी ने बोला है, 'हमें हर हाल में एक-दूसरे के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए'. उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर शाहरुख खान उनके बेटे को लॉन्च करें. उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तो उनका बड़ा दिल है, जब उनके जैसा कोई आपको इतना महत्व और प्यार देता है, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए ये इमोशंस और भी ज्यादा महसूस करते, हैं क्योंकि मैं उनके बेटे के पहले शो का हिस्सा हूं, हम दोनों जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए मौजूद रहना कितना जरूरी है'. बॉबी ने आर्यन खान की भी तारीफ की.

बॉबी ने आर्यन खान की तारीफ की

बॉबी ने शाहरुख के बेटे की तारीफ करते हुए कहा, 'शाहरुख और मैंने एक ही समय में अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं उन्हें और उनके बेटे, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, को अच्छे से जान सका, एक निर्देशक और इंसान के तौर पर आर्यन के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, उस परिवार को जानकर बहुत अच्छा लगता है, हम यह भी जानते हैं कि एक-दूसरे के बच्चों की हर संभव मदद और समर्थन करना जरूरी है'. बॉबी ने शाहरुख को 'एक विनम्र इंसान बताया, जो खुद पर बहुत यकीन रखता है. उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख को इसके लिए दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं है और आगे कहा, आर्यन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं.

The Bads Of Bollywood, Web Series The Bads Of Bollywood, Bobby Deol, Shah Rukh Khan, Bobby Deol Son
