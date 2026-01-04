विज्ञापन

सनी देओल के हमशक्ल ने बॉर्डर-2 के डायलॉग पर लगाई दहाड़, देखकर बताएं आवाज लाहौर तक पहुंची या नहीं

सनी देओल की बॉर्डर-2 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, इससे पहले सनी पाजी के लुक अलाइक ने उनके अंदाज में डायलॉग बोल एक मजेदार रील बनाई है.

सनी देओल के हमशक्ल ने किया बॉर्डर-2 का प्रमोशन
नई दिल्ली:

सनी देओल बहुत जल्द बॉर्डर-2 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आ रहे हैं. इस फिल्म में वो एक भारतीय सैनिक के किरदार में हैं. सबसे खास बात यह है कि ये सनी देओल की जेपी दत्ता के डायरेक्शन में आई 1997 की हिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. इस सीक्वल का फैन्स को लंबे समय से इंतजार था और अब बॉर्डर-2 को लेकर फैन्स के बीच जबरदस्त क्रेज है. फिल्म की एक झलक रिलीज कर दी गई है. इसमें सनी देओल का एक डायलॉग था 'आवाज कहां तक जानी चाहिए...' इस पर जवाब आता है लाहौर तक. ये सीन काफी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर काफी रील्स भी बन रही हैं. ऐसे में सनी देओल के हमशक्स संजय माधव इससे अछूते कैसे रह सकते थे.

सनी देओल के हमशक्ल की वायरल रील

सनी देओल के इस वायरल सीन को रीक्रिएट करने का गोल्डन चांस संजय माधव ने भी लिया. संजय अपने वीडियो में फौजी वर्दी पहने नजर आ रहे हैं. पहले वह दीवार की तरफ चेहरा किए हुए पूछते हैं आवाज कहां तक जानी चाहिए? फिर दो लोगों की एंट्री होती है वे कहते हैं लाहौर तक. इस पर संजय दमदार स्टाइल में मुड़ते हैं और अपने साथियों का हाथ पकड़ लेते हैं. ये वीडियो शेयर करते हुए संजय माधव ने लिखा, सनी देओल के चाहने वालों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है. मैं सनी देओल का बहुत बड़ा फैन हूं. इस वीडियो के जरिए बॉर्डर-2 के प्रमोशन की एक छोटी सी कोशिश की है. आइए हम सब मिलकर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर और सुपर-डुपर हिट हिट करते हैं.

ट्रोलर ने पूछा ये सब करके क्या मिलेगा?

संजय की पोस्ट पर एक इंस्टा यूजर ने कमेंट किया, आप को क्या मिलेगा ये करने से? सनी पाजी कुछ बदले में देंगे. इस पर संजय माधव ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों का दिल ही जीत लिया. संजय ने लिखा, सुकून...वे मेरे आइडल हैं. बता दें कि सनी देओल की बॉर्डर-2 जनवरी 2026 में 23 तारीख को रिलीज होने वाली है.

