Jolly LLB 3 Box Office Day 7: बजट से कितनी दूर है जॉली एलएलबी 3, दूसरे वीकेंड से पहले कमाए इतने  

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड में जब भी कोर्टरूम ड्रामा की बात होती है, तो 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है. 'जॉली एलएलबी 3' फिल्म को लेकर भी दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार दो 'जॉली' यानी अक्षय कुमार और अरशद वारसी आमने-सामने हैं, जो इस फिल्म को और भी दिलचस्प बना देता है. वहीं फिल्म का दूसरा वीकेंड शुरू होने वाला है, जिसमें फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है. लेकिन इससे पहले ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा दुनियाभर में पार कर लिया है. जबकि भारत में कमाई 70 करोड़ के पार हो चुकी है. लेकिन फिल्म बजट से कितनी दूर है आइए आपको बताते हैं...

फिल्म की रिलीज को 7 दिन हो चुके हैं, इसने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, लेकिन वीकडेज में अक्षय कुमार की फिल्म ने थोड़ी सुस्ती पकड़ ली. हालांकि अब दूसरा वीकेंड आने वाला है, जिसके चलते कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. कलेक्शन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले वीकेंड में ही दमदार कमाई करते हुए 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. पहले दिन यानी शुक्रवार को 'जॉली एलएलबी 3' ने 12.5 करोड़ की ओपनिंग की, जिसके बाद शनिवार को 20 करोड़ और रविवार को 21 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की गई.

इसके चलते तीन दिनों में ही फिल्म ने 53.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया. वहीं चौथे दिन, यानी सोमवार को केवल 5.5 करोड़, मंगलवार को 6.5 करोड़ और बुधवार यानी छठे दिन महज 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि गुरूवार को यह आंकड़ा 7वें दिन 3.50 करोड़ रहा है. इसके बाद भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 73.50 करोड़ पर जा पहुंचा है. इसके साथ ही'जॉली एलएलबी 3' ने दुनिया भर में अब तक 104 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिससे यह फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है. बजट की बात करें तो 120 करोड़ के बजट में जॉली एलएलबी 3 बनाई गई है, जो दूसरे वीकेंड पर फिल्म वसूल सकती है.

इस सफलता के साथ जॉली एलएलबी 3 ने टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4', जिसने 77.5 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था, और जान्हवी कपूर-सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर 'परम सुंदरी', जिसकी कमाई 84.22 करोड़ रुपए रही, को अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है.