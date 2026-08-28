दशहरा पर सिनेमाघरों में धमाल मचाएंगे पवन सिंह, रक्षाबंधन पर रिलीज किया जियो मेरी जान का धांसू टीजर, फैंस बोले- पावर स्टार

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जियो मेरी जान' का टीजर रक्षाबंधन के अवसर पर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पवन सिंह बेहद रोमांचक अंदाज में नजर आ रहे हैं. रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर फिल्म का टीजर जे पी स्टार पिक्चर्स भोजपुरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. करीब 1 मिनट 13 सेकेंड के टीजर में पवन सिंह का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है. फिल्म दशहरा के शुभ अवसर पर दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. टीजर रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर भोजपुरी दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है. फिल्म का निर्माण उमा शंकर प्रसाद ने किया है, जबकि आयुष राज गुप्ता सह-निर्माता हैं. निर्देशकअनंजय रघुराज हैं.

जियो मेरी जान का आया टीजर

टीजर को लेकर निर्माता उमा शंकर प्रसाद ने कहा कि ‘जियो मेरी जान' दर्शकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर तैयार की गई फिल्म है. रक्षाबंधन के अवसर पर टीजर जारी करना हमारे लिए खास पल है. टीजर में फिल्म की कहानी, पवन सिंह का दमदार अंदाज और मनोरंजन के कई रंगों की झलक देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर पूरी टीम ने मेहनत की है और उन्हें विश्वास है कि दर्शक इसे पसंद करेंगे. दशहरा के शुभ अवसर पर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का प्रयास किया गया है.

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पवन सिंह ने कही ये बात

पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि दर्शकों के प्यार और आशीर्वाद से वह एक बार फिर एक नए एक्शन धमाके के साथ ‘जियो मेरी जान' लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि फिल्म में मनोरंजन, एक्शन और रोमांच का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. पवन सिंह ने दर्शकों से फिल्म को सिनेमाघरों में जरूर देखने की अपील करते हुए कहा कि टीजर में जितना मजा और उत्साह नजर आ रहा है, फिल्म में उससे कहीं ज्यादा मनोरंजन और रोमांच देखने को मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि दर्शक हमेशा की तरह इस फिल्म पर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे.

जियो मेरी जान के बारे में

जियो मेरी जान फिल्म में पवन सिंह के साथ रुपाली जाधव और सपना चौहान मुख्य भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा संजय वर्मा, विनीत विशाल, साहिल सिद्दीकी, कुणाल सिंह, स्वर्गीय ब्रजेश त्रिपाठी, जफर खान, संजीव मिश्रा, धामा वर्मा, रवि तिवारी, सुजीत भट्ट सहित कई कलाकार नजर आएंगे. फिल्म की कहानी राकेश त्रिपाठी ने लिखी है.

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