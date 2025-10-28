विज्ञापन

कितनी है जितेंद्र की फैमिली की नेटवर्थ, बच्चे बिन शादी के बने पेरेंट्स, अकेले सुपरस्टार की कमाई सब पर भारी

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र की फैमिली करोड़ों की मालिक है. इनकी नेटवर्थ सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे. आइए आपको फैमिली की नेटवर्थ बताते हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र ने कई दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया है. अब वो एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं तो उनकी फैमिली इस पर राज कर रही है. जितेंद्र के दोनों बच्चे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और मोटा-पैसा छाप रहे हैं. पूरी फैमिली हर जगह छाई रहती है. इनके अपने प्रोडक्शन हाउस से लेकर कई बिजनेस हैं जिनसे तगड़ी कमाई करते हैं. जितेंद्र के दो बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं. दोनों ने ही शादी नहीं की है और पेरेंट्स बन चुके हैं. आइए आपको इनकी फैमिली और नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

कितनी है फैमिली की नेटवर्थ

जितेंद्र की फैमिली की नेटवर्थ की बात करें तो आपके होश उड़ जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर अकेले सिर्फ 1512 करोड़ के मालिक हैं. जिसमें उनके बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स शामिल हैं. जितेंद्र की बेटी एकता कपूर की बात करें तो वो टीवी की क्वीन मानी जाती हैं. एकता ने कई सुपरहिट शोज बनाए हैं. अब वो फिल्में भी प्रोड्यूस करती हैं. जिसके मोटी कमाई करती हैं. एकता कपूर की नेटवर्थ 95 करोड़ है. वहीं तुषार कपूर की नेटवर्थ की बात करें तो ये 44 करोड़ है. तुषार एक्टिंग की दुनिया में अभी भी एक्टिव हैं. जितेंद्र की फैमिली की टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो ये 1651 करोड़ है.

बिन शादी के पेरेंट्स बने बच्चे

जितेंद्र के दोनों ही बच्चों एकता कपूर और तुषार कपूर ने शादी नहीं की है. मगर दोनों ही पेरेंट्स बन चुके हैं. एकता और तुषार दोनों ही सेरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने हैं. तुषार का एक बेटा है और एकता भी एक बेटे की मां बनी हैं. एकता और तुषार दोनों ही काम के साथ अपने बच्चों की परवरिश में बिजी हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं.

Ekta Kapoor, Jitendra Networth
