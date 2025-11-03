विज्ञापन

एकता कपूर को नागिन 7 पड़ी इतनी महंगी, एक एपिसोड के लिए प्रियंका चाहर चौधरी ने चार्ज किए इतने रुपये

एकता कपूर की सुपरहिट सीरीज नागिन सीजन 7 आ रहा है. फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं. बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में एकता ने खुलासा किया कि नई नागिन का रोल प्रियंका चाहर चौधरी करेंगी.

नई दिल्ली:

इंतजार खत्म! एकता कपूर की सुपरहिट सीरीज नागिन सीजन 7 आ रहा है. फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं. बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में एकता ने खुलासा किया कि नई नागिन का रोल प्रियंका चाहर चौधरी करेंगी. इस बात की पुष्टि एकता कपूर और कलर्स टीवी चैनल ने की है. प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं. वहीं नागिन 7 में आने के बाद अब उनकी फीस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने एकता कपूर के इस शो के लिए कितनी फीस ली होगी. 

वहीं फीस की बात करें तो खबर है कि प्रियंका चाहर चौधरी कथित तौर पर प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपये लेंगी. बिग बॉस 16 में वे सबसे ज्यादा कमाने वाली कंटेस्टेंट थीं. तुलना करें तो नागिन 6 की तेजस्वी प्रकाश ने कथित तौर पर 2 लाख रुपये प्रति एपिसोड लेती थीं. नागिन फ्रैंचाइजी टीवी की सबसे बड़ी हिट है. पहले मौनी रॉय, सुरभि ज्योति और तेजस्वी प्रकाश ने नागिन बनीं. अब प्रियंका इस आइकॉनिक किरदार में आएंगी.

वहीं बिग बॉस 19 में नागिन 7 का प्रमोशन करने आईं प्रियंका चाहर चौधरी ने कहा कि  मुझे आज भी 'बिग बॉस 16' का वह पल याद है, जब एकता मैम ने कहा था कि उन्हें अपनी अगली 'नागिन' मिल गई है और उनका यह वादा निभाना और मुझे इस विरासत के लिए चुनना वाकई एक सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि कुछ भूमिकाएं एक अभिनेता से एक किरदार से अधिक होने की मांग करती हैं. वे आपकी ताकत, आपकी सीमा और आपकी भावना को चुनौती देती हैं और यह मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है. 

