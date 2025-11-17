डांसिंग स्टार जितेंद्र के हमशक्ल का वीडियो वायरल, ऋषि कपूर के गाने पर की एक्ट, देख कर फैंस बोले- हूबहू वही चेहरा...

गुजरे जमाने के एक्टर जितेंद्र ने बतौर एक्टर कई शानदार फिल्में दी हैं. साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन समेत कई स्टार संग भी काम किया है. जितेंद्र एक डांसिंग स्टार हैं और उस वक्त उनके डांस के खूब चर्चे हुआ करते थे. आज भी जब जितेंद्र किसी डांस रियलिटी शो में जाते हैं, तो उनके पुराने किस्से जरूर छेडे़ जाते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. बात करें उनके हमशक्ल की, तो वो भी रीलवुड में नजर आने लगे हैं. अब सोशल मीडिया पर आए इस वीडियो को देखें, जिसमें जितेंद्र के हमशक्ल को ऋषि कपूर के गाने पर एक्ट करते देखा जा रहा है.



एक्टर जितेंद्र का हमशक्ल

इस वीडियो में एक लंबा-चौड़ा शख्स नजर आ रहा है, जो जितेंद्र की तरह दिख रहा है और थ्री पीस पहने आशिक बनाया आपने गाने पर लिंप सिंक कर रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर्स खूब लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स बॉक्स में अपना रिएक्शन दे रहे हैं. पूरा कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'अरे यह तो असली जितेंद्र लग रहे हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'बहुत बढ़िया'. अब यूजर्स इस वीडिओ पर अपना पूरा प्यार बरसा रहे हैं.

क्या है वीडियो की हकीकत?

आपको बता दें, यह एक एआई वीडियो है. इसमें टीवी शो हातिम फेम एक्टर राहिल अजम हैं और एआई तकनीक के जरिए उनके चेहरे पर जितेंद्र का चेहरा फिट कर दिया है. चौंकाने वाली बात तो यह है कि साल 1990 में जितेंद्र ने फिल्म हातिम में बतौर एक्टर काम किया था और वहीं साल 2003 में राहिल टीवी शो हातिम लेकर आए थे. राहिल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने नाच-गाने के कई वीडियो शेयर करते रहते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख से ज्यादा फैंस हैं, जो उनकी मजेदार वीडियो को एन्जॉय करते हैं. राहिल आज भी टीवी में एक्टिव हैं और पॉपुलर सीरियल अनुपमा में पराग कोठारी के रोल में नजर आते हैं.