जया बच्चन के क्रश की 10 फोटो, वाइफ के सामने ही किया था प्यार का इजहार, 5वीं देख कहेंगे- बिग बी पर भारी पड़ गए

जया बच्चन का क्रश कोई और नहीं सुपरस्टार धर्मेंद्र हैं, जिनकी 10 तस्वीरें देख फैंस कहेंगे- बिग बी पर भारी पड़ गए हीमैन.

जया बच्चन के क्रश की 10 फोटो, वाइफ के सामने ही किया था प्यार का इजहार, 5वीं देख कहेंगे- बिग बी पर भारी पड़ गए
जया बच्चन के क्रश की 10 फोटो
नई दिल्ली:

जया बच्चन बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं. वहीं अमिताभ बच्चन संग उनकी शादी को 52 साल बीत चुके हैं. फिर भी उनका रिश्ता मजबूत है और वह बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया बच्चन के क्रश कौन हैं? अगर आप नाम लेंगे बिग बी का तो यह जवाब गलत होगा क्योंकि अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि धर्मेंद्र जया बच्चन का क्रश हैं, जिसका जिक्र कॉफी विद करण में हेमा मालिनी के सामने किया था. वहीं हीमैन को ग्रीक गॉड भी कहा था.

इसे सुन हेमा मालिनी भी हैरान रह गई थीं. इसीलिए हम आपको सुपरस्टार धर्मेंद्र की 10 रेयर तस्वीर दिखाएंगे, जिसे देख आप भी सुपरस्टार को अपना क्रश बताएंगे.

जया बच्चन ने करण जौहर के चैट शो में कहा, “मुझे बसंती का किरदार निभाना चाहिए था क्योंकि मैं धर्मेंद्र से प्यार करती थी.

आगे उन्होंने कहा- जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, तो मैं इतनी घबरा गई कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं. वहां एक शानदार दिखने वाला व्यक्ति था. उन्होंने सफ़ेद पैंट और जूते पहने हुए थे, जो किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था.”

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 1971 में जया बच्चन ने ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी गुड्डी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें 22 वर्षीय जया बच्चन ने 16 वर्षीय 'गुड्डी' का रोल निभाया था. वह अपने स्क्रीन आइडल 'धर्मेंद्र' से प्यार करती थी, जो फिल्म में 'धर्मेंद्र' के रूप में ही नजर आए थे.

पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल में 8 दिसंबर को 1935 में धर्मेंद्र का जन्म हुआ था. यहां से उन्होंने मुंबई तक का सफर तय किया.

आज भी कई मौकों पर जब पंजाब की बात आती है तो धर्मेंद्र भावुक हो जाते हैं. वह साहनेवाल से काफी प्यार करते हैं.

एक चर्चा के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके पिता ने एक नीम का पेड़ लगाया था. आज वह नीम का पेड़ काफी बड़ा हो चुका है. मैं जब भी उस नीम के पेड़ के पास जाता हूं तो मुझे यह अहसास होता है कि वह मुझसे कह रहे हैं मैं कहीं नहीं गया हूं मैं यहां हूं तेरे पास.

फिल्म स्टार सलमान खान ने एक बार उनसे एक टीवी शो पर पूछा था कि आपका पंसदीदा एक्टर कौन है.

धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार का नाम लिया था. धर्मेंद्र ने कहा था कि हम भले ही दो मां की कोख से जन्मे हैं. लेकिन दिलीप साहब मेरे भाई हैं.

दिलीप कुमार जैसा न कोई था और न कभी होगा। मैं आज जो भी हूं उन्हीं के वजह से हूं. उन्हें देखकर ही मैंने एक्टिंग में आने का मन बनाया था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Dharmendra, Dharmendra Deol, Actor Dharmendra, Dharmendra Best Photos, Dharmendra 10 Most Handsome Pictures
