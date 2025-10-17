Jatadhara Trailer: श्राप और डर की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा, ट्रेलर देख खड़े होंगे रोंगटे

आखिरकार इंतज़ार खत्म हो चुका है और रहस्य और डर से भरी दुनिया ‘जटाधारा' का धमाकेदार ट्रेलर अब आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुका है, जिसे डिजिटली रिलीज किया है सुपरस्टार महेश बाबू ने. ट्रेलर रिलीज के साथ ही अब ये बात निश्चित हो चुकी है कि 'जटाधारा' दर्शकों को एक गहरे, डरावने और शक्तिशाली सिनेमाई संसार में ले जाएगी. गौरतलब है कि वैंकट कल्याण द्वारा निर्देशित इस अलौकिक थ्रिलर में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में हैं और दिव्या खोसला अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करा रही हैं.

‘जटाधारा' एक ऐसी दुनिया की कहानी है, जहां काला जादू सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार है, जो इंसानी नियंत्रण से परे शक्तियों को मुक्त करता है. भूली-बिसरी लोककथाओं में जड़ें जमाए यह कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और प्राचीन अनुष्ठानों की परतें खोलती है, जो समय के साथ दफन नहीं हो पातीं. इसकी कहानी एक खजाने की खोज के रूप में शुरू होती है, और धीरे-धीरे एक भयावह अलौकिक दुनिया को उजागर करती है. इस अलौकिक दुनिया में न सिर्फ सदियों पुराने श्राप जाग उठते हैं, बल्कि बेचैन आत्माएं अपना हक़ वापस लेने लौट आती हैं. इस संसार में आस्था और आधुनिकता के टकराव के साथ ही विश्वास तथा भय की सीमाएँ धुंधली पड़ती जाती हैं.

ट्रेलर रिलीज के मौके पर 'जटाधारा' के बारे में बात करते हुए निर्माता शिविन नारंग ने कहा, “जटाधारा सिर्फ एक अलौकिक थ्रिलर नहीं है; यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों की उस गहराई में उतरने की यात्रा है, जहां मिथक सांस लेते हैं और अंधकार सुनता है. मैंने एक ऐसी दुनिया रचने की कोशिश की है, जहाँ हर अनुष्ठान में शक्ति होती है और हर दंतकथा की एक कीमत होती है.”

मुख्य अभिनेता सुधीर बाबू ने अपनी बात साझा करते हुए कहा, “यह मेरे करियर के सबसे गहन और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है. कहानी की गहराई और ऊर्जा कुछ ऐसी है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की.” इसके साथ ही फिल्म की मुख्य नायिका अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, “जटाधारा को खास बनाता है, इसका अलौकिकता को मानवीय भावनाओं से जोड़ना. यहां डर केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर तक असर करता है और कहानी खत्म होने के बाद भी मन में बना रहता है.”

साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू द्वारा डिजिटल ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. फैंस और इंडस्ट्री के लोग इसे हाल के समय की सबसे रोमांचक और विज़ुअली शानदार सुपरनैचुरल ट्रेलर्स में से एक बता रहे हैं. लोककथाओं के साथ काले जादू, प्राचीन श्रापों और खजाने के संगम से सजी फिल्म ‘जटाधारा' एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जहां विश्वास और भय, प्रकाश और अंधकार के बीच एक अद्भुत संघर्ष दिखाया गया है.

ज़ी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत ‘जटाधारा' का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है. सह-निर्माता हैं अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भाविनी गोस्वामी हैं. फिल्म का शानदार साउंडस्केप जी म्यूजिक कंपनी ने तैयार किया है. ‘जटाधारा' 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी.