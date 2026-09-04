Janmashtami 2026 songs: 'गोविंदा आला', से 'बड़ा नटखट' तक, इन 10 गानों के बिना अधूरा है जन्माष्टमी का त्योहार, बढ़ा देते हैं पर्व का रौनक

जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. बॉलीवुड में भी इस उत्सव का जश्न पूरे हर्ष - उल्लास के साथ मनाया जाता है. खास कर बॉलीवुड में कई ऐसे गाने बने हैं जो इस खास मौके पर देश भर में सुने जाते हैं. दिल को छू लेने वाले भजनों और राधा-कृष्ण की खूबसूरत धुनों से लेकर जोश से भरे दही-हांडी गानों तक, ये गाने पीढ़ियों से लोकप्रिय रहे हैं. इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही गानों के बारे में...

चाहे आप अपनी जन्माष्टमी पूजा के लिए कोई भक्ति गीत ढूंढ रहे हों या दही-हांडी उत्सव के लिए कोई जोश भरा गाना, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. यहां 10 बॉलीवुड गाने दिए गए हैं जो इस जन्माष्टमी पर उत्सव के माहौल को और बढ़ा सकते हैं.

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राधा कैसे ना जले – लगान

आमिर खान और ग्रेसी सिंह का गाना 'राधा कैसे ना जले', राधा और कृष्ण के बीच के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाता है. यह गाना कृष्ण से जुड़े सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड गानों में से एक है.

यशोमती मैया से बोले नंदलाला – सत्यम शिवम सुंदरम

लता मंगेशकर और मन्ना डे का यह सदाबहार गाना. इसे हिंदी सिनेमा के सबसे दिल को छू लेने वाले कृष्ण भजनों में से एक माना जाता है. यह गाना नन्हे कृष्ण और यशोदा के बीच के मासूम रिश्ते पर आधारित है.

गो गो गोविंदा – OMG! ओह माय गॉड!

जो लोग जन्माष्टमी के लिए जोश भरा गाना ढूंढ रहे हैं, उनके लिए 'गो गो गोविंदा' एक बेहतरीन सॉन्ग है. सोनाक्षी सिन्हा और प्रभु देवा पर फिल्माया गया यह गाना दही-हांडी उत्सव के लिए खास है.



गोविंदा आला रे – ब्लफ मास्टर

मोहम्मद रफी की शानदार आवाज में 'गोविंदा आला रे' सॉन्ग को इस खास उत्सव को और भी खास बनाती है. शम्मी कपूर का यह गाना रिलीज होने के कई दशकों बाद भी जन्माष्टमी के जश्न पर बजाया जाता है.

चांदी की डाल पर – हैलो ब्रदर

सलमान खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया यह जोशीला गाना दही-हांडी का एक और लोकप्रिय गीत है. इसकी तेज और जोशीली धुन इस उत्सव के लिए बेहद खास है.

राधा – स्टूडेंट ऑफ द ईयर

इस जोश भरे गाने में वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​हैं. यह गाना राधा-कृष्ण की सदाबहार कहानी को एक मॉडर्न बॉलीवुड अंदाज देता है.

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वो किसना है – किसना: द वॉरियर पोएट

‘वो किसना है' गाना, भक्ति और शानदार सिनेमैटिक प्रस्तुति का मेल है. जो लोग कुछ दिल को छू लेने वाला सुनना चाहते हैं, उनके लिए जन्माष्टमी की प्लेलिस्ट में यह गाना एकदम सही है.

बड़ा नटखट है यह – अमर प्रेम

लता मंगेशकर का गाया गाना ‘बड़ा नटखट है यह' कृष्ण के शरारती बचपन को खूबसूरती से दिखाता है. जन्माष्टमी के जश्न के लिए यह गाना पुरानी यादों से जुड़ा और पसंदीदा बना हुआ है.

मोहे पनघट पे नंदलाल – मुगल-ए-आजम

मुगल-ए-आजम का यह क्लासिक गाना कृष्ण की चंचल लीलाओं और भारतीय शास्त्रीय संगीत की भव्यता को एक साथ लाता है. इसे बॉलीवुड के यादगार कृष्ण-थीम वाले गानों में से एक माना जाता है.

कान्हा सो जा जरा – बाहुबली 2: द कन्क्लूजन

अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान जोश बढ़ाना चाहते हैं, तो ‘कान्हा सो जा जरा' एक बेहतरीन विकल्प है. बाहुबली 2: द कन्क्लूजन का यह गाना त्योहारों से जुड़े उत्साह और चहल-पहल को बखूबी दिखाता है.