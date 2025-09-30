विज्ञापन

फ्लाइट में बैठ कर किस भगवान को याद करती हैं जाह्नवी कपूर, वरुण धवन ने खोला राज

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ तैयार है और इस मौके पर उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की.

जान्हवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है
चकाचौंध और ग्लैमर से भरी जिंदगी जीते फिल्मी सितारों की जिंदगी को लोग अलग नजर से देखते हैं. उनके फैन्स उन्हें जिस अवतार में देखते हैं, उनके बारे में वैसी ही धारणा बना लेते हैं, पर सच्चाई कुछ और ही होती है. बड़े पर्दे पर दिखने वाले ये कलाकार अपनी जिंदगी में आम लोगों की तरह ही कैसे जीवन जीते हैं, ये दर्शक कम ही अंदाजा लगा पाते हैं.

हाल ही में रिलीज के लिए वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' तैयार है और इस मौके पर उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की. इस मुलाकात के दौरान वरुण ने जाह्नवी के बारे में कई ऐसी बातें बताईं जो शायद लोगों को नहीं मालूम. जब वरुण से उनके संस्कार के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो किस तरह सुबह पूजा-पाठ करते हैं. वरुण की बात सुनकर जब जाह्नवी से पूंछा गया कि क्या वो भी पूजा-पाठ करती हैं तो जाह्नवी ने कहा - ‘हां'.

इसके पहले की जाह्नवी आगे बोलती, वरुण ने बताया कि ‘ये हनुमान चालीसा सुनती हैं'. वरुण की बात सुनकर लगा कि जाह्नवी शायद घर में या फिर सुबह सेट पर हनुमान चालीसा सुनती होंगी, लेकिन वरुण ने इस राज का खुलासा करते हुए कहा - ज्यादातर फ्लाइट पर हनुमान चालीसा सुनती हैं. फिर वरुण ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए कहा - “आई थिंक यू इवोल्व्ड ए लॉट स्पिरिचुअल.” जाह्नवी ने हां में सिर हिलाते हुए कहा - हां.

और इस पर वरुण की बात का समर्थन करते हुए जाह्नवी आगे कहती हैं, “मेरा यह मानना है कि जब तक आप अपने रूट, अपने हेरिटेज, अपने कल्चर के करीब ना हो, तब तक आपको आप कहां से आए हो, आप खुद के इतिहास के बारे में समझ नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहां जाना चाहते हो.”

जी हां, यह परिपक्वता सिर्फ जाह्नवी की बातों में ही नहीं बल्कि उनके फिल्मों के चयन और किरदारों में भी नजर आती है. ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में भी जाह्नवी अपने किरदार के माध्यम से यही गहराई और समझ दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती हैं. उनकी ये सोच और संवेदनशीलता न सिर्फ उनकी जिंदगी में बल्कि उनके काम में भी साफ झलकती है.
 

