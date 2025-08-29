जानें जाह्नवी कपूर की कौन सी थी वो मजबूरी जो उन्हें ओरी को बनाना पड़ा नकली पति

तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित परम सुंदरी 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में जान्हवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा परम और सुंदरी के किरदार में नजर आ रहे हैं. हाल ही में वह अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आए. इसी बीच IMDb की ओरिजिनल सीरीज "स्पीड डेटिंग" को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्होंने एक बार फ्लर्टिंग से बचने के लिए दोस्त औरी को अपनी नकली पति बना लिया था. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ओरी बॉलीवुड के पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, जो अक्सर पैपराजी के कैमरे में कैद होते नजर आते हैं.

एक पार्टनर ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए जो रोमांटिक काम किया है, उसे शेयर करते हुए, जाह्नवी कपूर ने कहा, "मैं कहूंगी कि उसने बहुत लंबी यात्रा की थी, बहुत लंबा सफर तय किया था, थोड़े समय के लिए मुझसे मिलने आया था. एक बार लंदन से बॉम्बे, मुझसे लगभग पांच घंटे मिलने के लिए क्योंकि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था और मैं घबरा रही थी."

अनचाहे प्रस्तावों को ठुकराने के अपने सबसे बेतुके बहाने के बारे में एक्ट्रेस खुलासा करते हुए कहा, "मैंने कई बार कहा है कि मैं शादीशुदा हूं. कोई मुझसे पर्सनली मिलने आया है, ज़्यादातर भारत से बाहर से. लॉस एंजिल्स में कई वेटर मुझे अपना फोन नंबर भेजते थे या मेरे लिए कुछ ऐसा लाते थे जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था. मैं एक बार औरी के साथ थी और मैंने कहा कि वह मेरा पति है.

आगे एक्ट्रेस ने प्यार के बारे में कहा, मुझे नहीं लगता कि प्यार सिर्फ़ रोमांटिक होता है. हम दोनों को अपने काम से बहुत प्यार है. हमारे मुश्किल दिनों में, हम इस बारे में नहीं सोच रहे थे कि आखिर हम क्या करेंगे या हमें क्या-क्या इनाम मिलेंगे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था. मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से सिनेमा के प्यार के लिए था, या इस विचार के लिए कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो देखने में मज़ेदार और यादगार हो."