Oscar 2026: टॉप-15 में शामिल हुई ईशान खट्टर की होमबाउंड, खत्म होगा 24 साल का इंतजार?

नीरज घेवान के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘होमबाउंड' ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बड़ा झंडा गाड़ दिया है. यह भारत की ऑफीशियल एंट्री के तौर पर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की 15 शॉर्टलिस्टेड फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब रही. एकेडमी ने 12 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट जारी की, जिसमें यह अचीवमेंट शामिल है. दुनिया भर के 86 देशों की फिल्में इस कैटेगरी में थीं, लेकिन कड़े कॉम्पिटीशन के बाद केवल 15 ही आगे बढ़ पाईं.

ऑस्कर में इन फिल्मों से होगी होमबाउंड की टक्कर

‘होमबाउंड' के साथ अर्जेंटीना की ‘बेलेन', ब्राजील की ‘द सीक्रेट एजेंट', फ्रांस की ‘इट वॉज जस्ट ऐन ऐक्सिडेंट', जर्मनी की ‘साउंड ऑफ फॉलिंग', जापान की ‘कोकुहो' और साउथ कोरिया की ‘नो अदर चॉइस' जैसी फिल्में मुकाबले में हैं.

यह फिल्म दो बचपन के दोस्तों चंदन और शोएब की कहानी बयां करती है, जो उत्तर भारत के एक गांव में रहते हैं. वे पुलिस परीक्षा पास करके सम्मानजनक जीवन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सामाजिक असमानता, जाति और धर्म के मुद्दे उनकी दोस्ती को चुनौती देते हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान घर वापसी के मुद्दों से इंस्पायर्ड यह कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स के एक राइटअप पर बेस्ड है. फिल्म गरीबी, भेदभाव और मानवीय संघर्ष को गहराई से उकेरती है.

लीड रोल में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर हैं. करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म पहले कान फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सराही जा चुकी है. शॉर्टलिस्ट में पहुंचने पर टीम ने खुशी जाहिर की है.

अब एकेडमी सदस्य इन 15 फिल्मों को देखकर फाइनल नॉमिनेशन के लिए वोट करेंगे. भारत को आखिरी बार ‘लगान' (2001), ‘सलाम बॉम्बे' (1988) और ‘मदर इंडिया' (1957) में नॉमिनेशन मिला था. देखना यह है कि ‘होमबाउंड' इस लिस्ट में जगह बना पाती है या नहीं. यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है कि हमारी फिल्में इंटरनेशनल मंच पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं.