Jailer 2 Box Office Day 17: जेलर 2 ने जेलर को ही छोड़ दिया पीछे, 800 करोड़ की तरफ बढ़ी कमाई

Jailer 2 Box Office Day 17: रजनीकांत की फिल्म ने भारत में 520 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया है.नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा निर्देशित, 'जेलर 2' एक तमिल एक्शन ड्रामा है, जिसमें रजनीकांत ने रिटायर जेलर 'टाइगर मुथुवेल' का किरदार निभाया है.'जेलर 2' 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.रजनीकांत की 'जेलर 2' ने अपनी रिलीज के 17वें दिन शनिवार को भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा. फिल्म ने सभी भाषाओं में 9.35 करोड़ रुपये की कमाई की, जो कि 16वें दिन के 5.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन से 70% ज्यादा है.

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इसके साथ ही इस एक्शन ड्रामा का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 520 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जबकि भारत में नेट कमाई 444 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. इससे पहले फिल्म ने रिलीज के नौ दिनों के भीतर ही दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये की कमाई का बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था.

'जेलर' का 17वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'जेलर' ने 17वें दिन भारत में 8,738 शोज के जरिए 9.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 444.75 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 520.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 17वें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर कुल 9.35 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जो 16वें दिन की 5.50 करोड़ रुपये की कमाई से 70% ज्यादा है. 17वें दिन 'जेलर 2' के लगभग 692,764 टिकट बिके, और अब तक कुल 30,011,397 टिकट बिक चुके हैं.

विदेशों में फिल्म ने 17वें दिन 3.00 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे वहां इसकी कुल कमाई 270.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इसके साथ ही फिल्म की दुनियाभर में कुल कमाई 790.85 करोड़ रुपये हो गई है. इस आंकड़े के साथ यह सीक्वल विजय की 'लियो' और रजनीकांत की ओरिजिनल 'जेलर' की दुनियाभर में हुई कुल कमाई को भी पीछे छोड़ चुका है.



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