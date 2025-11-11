धर्मेंद्र के बाद उड़ी जैकी चैन की मौत की खबर! जानें क्या है सच्चाई

हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की मौत की अफवाह ने इस वक्त पूरे देश में शोर मचाया हुआ है. पहले खबर आई थी कि एक्टर का 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी से निधन हो गया. इसके बाद हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि एक्टर के मौत की खबर झूठी है और उनका इलाज चल रहा है. अब इस बीच एक्शन और स्टंट फिल्मों के सुपरस्टार और मार्शल आर्टिस्ट जैकी चैन की मौत की खबरें वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर जैकी चैन की मौत की खबर आग से भी तेज फैल चुकी है. इधर, जैकी चैन के फैंस इन अफवाहों पर भड़क उठे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ऐसी बेकार की खबरें ना फैलाएं.



कैसे फैली जैकी चैन की मौत की खबर?

यह पूरा माजरा तब शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ. इस पोस्ट में जैकी चैन के निधन की खबर का जिक्र है. वायरल पोस्ट में लिखा है, '71 साल की उम्र में जैकी चैन का निधन हो गया और उनकी मौत की वजह सालों पहले लगी उन्हें चोट है'. दो और पोस्ट में दावा किया गया है कि जैकी का निधन स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के चलते हुआ है. अब सोशल मीडिया पर जैकी चैन की मौत वाले इन पोस्ट ने बवाल मचा दिया है. जैकी चैन की मौत की अफवाह पर कई फैंस ने क्लियर किया और सच्चाई बताई. साथ ही झूठी खबर फैलाने वालों की भी फटकार लगाई है.



Facebook's latest fake news: Jackie Chan has passed.



He hasn't. pic.twitter.com/fxBdLGuRCf — Digital Gal ???? (@DigitalGal_X) November 10, 2025

एक्टर का वर्कफ्रंट

आपको बता दें, साल 2015 में जैकी चैन की मौत की खबर उड़ी थी और उस वक्त खुद एक्टर ने भी रिएक्ट किया था और कहा था कि वह खुद इस खबर को सुनकर चौंक गये थे. 71 साल के हो चुके जैकी आज भी अपनी फिल्मों में खतरनाक स्टंट और एक्शन करते नजर आते हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों में विस्पर ऑफ ग्रेटिट्यूड, रश हॉवर 4 और न्यू पुलिस स्टोरी 2 शामिल हैं. इन सभी फिल्मों में वह बतौर एक्टर नजर आएंगे. पिछली बार एक्टर को फिल्म द शेडो एज (2025) में देखा गया था.