पेरिस फैशन वीक से छाए ईशान खट्टर, बन रहे हैं ग्लोबल स्टार

फिल्म होमबाउंड की रिलीज और उसके ऑस्कर एंट्री की खबरों के बीच, ईशान खट्टर अब पेरिस फैशन वीक में नजर आए. इससे पहले वो मिलान फैशन वीक में दिखे थे और वहां भी उनके स्टाइल की खूब चर्चा हुई थी. अब पेरिस में उनकी मौजूदगी ये साफ कर देती है कि ईशान सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं, बल्कि फैशन और ग्लोबल कल्चर में भी अपनी मजबूत जगह बना रहे हैं.
करियर की शुरुआत से ही विदेशों से जुड़ाव
ईशान का ये इंटरनेशनल सफर अचानक शुरू नहीं हुआ. करियर की शुरुआत में ही उन्होंने मशहूर ईरानी डायरेक्टर माजिद मजीदी की फिल्म ‘बीयॉन्ड द क्लाउड्स' में काम किया था. इस फिल्म से ही उन्हें विदेशों में पहचान मिलने लगी थी.
होमबाउंड से नई उड़ान
इसके बाद उनकी फिल्म होमबाउंड ने धमाल मचा दिया. ये फिल्म पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, फिर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी तारीफें बटोरीं. इसी फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए चुना गया है. लोगों का मानना है कि ये अब तक का उनका सबसे बेहतरीन रोल है. ईशान ने सिर्फ फिल्मों तक ही खुद को नहीं रोका. उन्होंने विदेशी वेब-सीरीज ‘द परफेक्ट कपल' में भी काम किया और हाल ही में आई ‘द रॉयल्स' में उनकी एक्टिंग की काफी चर्चा रही.
फैशन की दुनिया के चमकते सितारे
सिनेमा के अलावा फैशन में भी ईशान का बोलबाला है. वो पहले भारतीय एक्टर हैं जिन्हें ह्यूगो बॉस जैसे बड़े ब्रांड ने अपने ग्लोबल कैंपेन का हिस्सा बनाया. मिलान और पेरिस फैशन वीक में उनकी मौजूदगी ने उन्हें सचमुच ग्लोबल स्टार की लिस्ट में खड़ा कर दिया है.
क्यों मिल रहे हैं ईशान को इतने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट?
• अलग-अलग तरह के रोल करने का दम रखते हैं.
• भाषा और कल्चर की दिक्कत उनके लिए कभी रुकावट नहीं बनी.
• बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में उनकी लगातार मौजूदगी.
• फैशन और स्टाइल की दुनिया में बढ़ती पहचान.
ईशान खट्टर अब सिर्फ बॉलीवुड का चेहरा नहीं रह गए हैं. उन्होंने धीरे-धीरे अपनी जगह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी बना ली है और यही वजह है कि उन्हें लगातार विदेशों से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं.
