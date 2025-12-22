होमबाउंड में थी रीम शेख, ईशान खट्टर संग किया रोमांस, लेकिन करण जौहर की फिल्म से हटा दिए गए टीवी एक्ट्रेस के सीन

ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म होमबाउंड को 98वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है. अब भारत की नजर इस पर है कि फिल्म इस कैटेगरी में नॉमिनेट होती है या नहीं. इससे पहले फिल्म के एक्टर ईशान खट्टर ने फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि फिल्म में एक एक्ट्रेस और थी, जिसके फाइनल एडिटिंग में सारे सीन काट दिए गये. ईशान के इस खुलासे के बाद से बी-टाउन में हलचल मच गई है और लोग इस एक्ट्रेस का नाम जानने में लगे हैं.

होमबाउंड से 'आउट' हुई ये एक्ट्रेस

एक इंटरव्यू में ईशान खट्टर ने यह खुलासा किया है. ईशान ने इस एक्ट्रेस का नाम रीम शेख बताया है, जो कि एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं. रीम टीवी के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, तुझसे ही राब्ता और फना: इश्क में मरजावां में काम कर चुकी हैं. वहीं, फिल्म होमबाउंड में भी रीम का खास रोल था. फिल्म में वह ईशान खट्टर द्वारा अभिनीत मोहम्मद शोएब की पार्टनर के रोल में नजर आने वाली थीं और दोनों के बीच कई रोमांटिक सीन भी देखने को मिलने वाले थे. इन दोनों किरदारों के बीच कुछ सीन शूट भी हुए थे, जो बाद में हटा दिए गए. ईशान ने बताया कि यह सीन क्यों हटाए गए.

रीम शेख का रोल क्यों काटा गया?

रीम शेख के सीन को टीम ने खूब सराहा लेकिन फाइनल एडिटिंग में इन्हें हटा दिया गया. ईशान ने कहा कि होमबाउंड पहले 3 से 3.30 घंटे की फिल्म थी. लेकिन एकेडमी अवार्ड के रूल्स के चलते फिल्म को छोटा किया गया और इसके बाद फिल्म का रनटाइम 2 घंटे हुआ. ईशान ने कहा, 'हटाए गए सीन में एक गाना भी था, जो बेहद खूबसूरत था, हमने इसकी शूटिंग की, रीम ने यह रोल निभाया और वह कमाल की एक्ट्रेस हैं और सबको यह पसंद आया था, लेकिन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कभी-कभी फैसले लेने पड़ते हैं, मैंने यह बात बहुत जल्दी सीख ली है कि कभी-कभी आपको अपने पसंदीदा गानों को छोड़ना पड़ता है'. आपको बता दें, होमबाउंड नॉर्थ इंडियन के एक गांव के दो दोस्तों की कहानी है, जो समाज में अपनी पहचान के लिए पुलिस की नौकरी की तैयारी करते हैं. फिल्म का निर्देशन नीरज घायवान ने किया है.