फोटो में दिख रही यह बच्ची, असल में है एक लड़का, अमिताभ के साथ दी हिट, जाह्नवी- भूमी की बना हीरो, हॉलीवुड में भी किया काम

ईशान खट्टर की लेटेस्ट फ़िल्म, नीरज घायवान की 'होमबाउंड', अगले साल एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर कैटेगरी के लिए मुकाबला कर रही है. इसे भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के तौर पर चुना गया है. ईशान ने शोएब का रोल किया है, जो एक पिछड़ा हुआ मुस्लिम लड़का है और चंदन (विशाल जेठवा) नाम के दलित लड़के का सबसे अच्छा दोस्त है.

'मंदिर-मस्जिद दोनों जाता हूं'

ईशान की परवरिश भी मल्टीकल्चरल और इंटरफेथ माहौल में हुई है, उनकी परवरिश उनकी मां, एक्ट्रेस नीलिमा अज़ीम ने की है, और उनके पिता हिंदू हैं, राजेश खट्टर. वह एक्टर शाहिद कपूर के सौतेले भाई हैं. ईशान ने मोजो स्टोरी के लिए एक इंटरव्यू में बरखा दत्त को बताया, “मेरे लिए, असल में इंडिया के बारे में यही मेरा आइडिया है. जब आप ऐसे घर में पले-बढ़े होते हैं जो, दूसरे शब्दों में कहें तो, प्लूरलिस्टिक, सेक्युलर या बस खुला, लिबरल हो, तो आप मेरी तरह बड़े होते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च और उन सभी जगहों पर जाते हैं, इन सभी धर्मों, कल्चर और विश्वासों की खूबसूरती को अपनाने की कोशिश करते हैं.”

ईशान ने आगे कहा, “इस मायने में हम एक बहुत अच्छी तरह से काम करने वाली डेमोक्रेसी हैं. जब आप न्यूयॉर्क या लंदन जैसी जगह पर जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यह एक कल्चरल हब या इतने सारे अलग-अलग कल्चर वाला एक मेल्टिंग पॉट है. शायद यही प्रोग्रेसिव तरीका है. इससे समाज में इतनी ग्रोथ होती है, बस अलग-अलग नज़रिए और अलग-अलग लोग अपनी अलग-अलग ताकतें ला पाते हैं.”

हालांकि, एक्टर ने कहा कि होमबाउंड एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़के की दोस्ती से कहीं आगे है. ईशान ने कहा, “यह दो हाशिये पर पड़े लड़कों की कहानी है जो एक-दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हैं और एक-दूसरे को इस तरह समझते हैं जैसा दूसरे लोग नहीं कर पाते, जिनकी ज़िंदगी में वैसी मुश्किलें नहीं होतीं.”

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के सपोर्ट में बनी होमबाउंड में जान्हवी कपूर भी हैं। घायवान और सुमित रॉय ने इसे को-राइट किया है, इसमें हॉलीवुड के लेजेंड मार्टिन स्कॉर्सेसी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं. यह द न्यूयॉर्क टाइम्स में बशरत पीर के 2020 के कॉलम पर बेस्ड है: “ए फ्रेंडशिप, ए पैंडेमिक, एंड ए डेथ बिसाइड द हाईवे.”