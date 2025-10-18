होमबाउंड ऑस्कर जीत गई तो क्या करेंगे ईशान खट्टर? NDTV को बताया विनिंग प्लान

विज्ञापन

‘होमबाउंड’ को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है
नई दिल्ली:

भारत के लिए गर्व की बात है कि नीरज घायवान निर्देशित फिल्म ‘होमबाउंड' को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है. फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस खबर के बाद पूरी टीम उत्साहित है. इसी बीच ईशान खट्टर ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 के दौरान बताया कि अगर होमबाउंड ऑस्कर जीतती है, तो उनका रिएक्शन क्या होगा. NDTV वर्ल्ड समिट के सत्र 'Ishaan Khatter: Fierce, Fearless, Free' में अभिनेता ने मजाकिया लहजे में कहा, "मुझे शक है कि अगर होमबाउंड ने ऑस्कर जीता, तो मैं अपनी जैकेट फेंककर दीवार से जा टकराऊंगा". उनके इस बयान पर हॉल में मौजूद दर्शकों की हंसी छूट गई.

कान से लेकर ऑस्कर तक 'होमबाउंड' का सफर

फिल्म होमबाउंड का वर्ल्ड प्रीमियर कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में Un Certain Regard सेक्शन में हुआ था, जहां इसे 9 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. इसके बाद फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF 2025) में भी दिखाया गया, और अब यह भारत की ओर से ऑस्कर में दौड़ में है. ईशान ने बताया, "यह फिल्म मेरे लिए बेहद खास है. मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसे सराहा. यह बहुत इंसानी कहानी है- संवेदनशील और सच्ची. कान में बैठकर उस तालियों की गूंज सुनना एक सुरियल अनुभव था, जैसे समय थम गया हो".

'होमबाउंड' में ईशान का किरदार- आम भारत की कहानी

ईशान ने अपने किरदार शोएब के बारे में कहा कि वह देश के उस 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो शायद ही कभी सिनेमा में दिखाई देता है. उन्होंने कहा, "हम एक्टर हैं, जो देश का 0.1% हैं, लेकिन यह किरदार उस 80% भारत से आता है, जिसे हम पर्दे पर कम देखते हैं. निर्देशक नीरज घायवान ने कहा था- 'क्राफ्ट से ज्यादा जरूरी है कि तुम किरदार बनो".

टीम ने फिल्म की तैयारी के दौरान गांवों में रहकर लोगों से बातचीत की. ईशान ने बताया कि वहां की लोगों की उदारता और आत्मीयता ने उन्हें भीतर तक छू लिया. उन्होंने कहा, "यह अनुभव इतना वास्तविक था कि अभिनय और वास्तविकता के बीच की रेखा मिट सी गई".

