विज्ञापन

क्या रजनीकांत की कूली में काम कर के पछता रहे हैं आमिर?, क्या है वायरल खबर का सच, एक्टर ने खुद बताया

आमिर खान ने साफ तौर हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर कूली को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव कमेंट करने की बात से इनकार किया है. बता दें कि कुली फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर है, जो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल कर चुकी है.

Read Time: 2 mins
Share
क्या रजनीकांत की कूली में काम कर के पछता रहे हैं आमिर?, क्या है वायरल खबर का सच, एक्टर ने खुद बताया
क्या कूली में काम कर के पछता रहे हैं आमिर?
नई दिल्ली:

आमिर खान ने साफ तौर हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर कूली को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव कमेंट करने की बात से इनकार किया है. बता दें कि कुली फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर है, जो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल कर चुकी है. ऑनलाइन कुछ बातें फैलने लगी थीं कि आमिर खान ने कूली की कहानी और उसके बनाने के तरीके पर निगेटिव बातें कही हैं, लेकिन उनकी टीम ने फौरन सामने आकर साफ़ कर दिया कि ये सब गलत है और ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए.

आमिर खान के स्पोकपर्सन ने कहा, "मिस्टर आमिर खान ने ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं दी है और कूली फिल्म के बारे में कोई निगेटिव कमेंट भी नहीं किया है. मिस्टर खान को मिस्टर रजनीकांत, मिस्टर लोकेश और पूरी कूली टीम के लिए बेहद सम्मान है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो अपने आप में सब कुछ कह देती है."

आमिर खान की टीम की तरफ से सफाई उस वक्त आई है, जब सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें चल रही थीं. लोकेश कनागराज द्वारा डायरेक्टेड और रजनीकांत की दमदार परफॉर्मेंस वाली ये फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की तारीफ पा चुकी है. इतना ही नहीं यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए ₹500 करोड़ पार कर चुकी है, जो साफ़ दिखाता है कि ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coolie Movie 2025, Coolie Movie Budget, Coolie Movie Collection, Coolie Movie News, Coolie Movie Aamir Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com