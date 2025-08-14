बॉक्स ऑफिस के बादशाह हैं रजनीकांत, ये हैं थलाइवा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्में

14 अगस्त 2025 को बड़े पर्दे पर रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुली रिलीज हुई है. इस फिल्म के साथ ही रजनीकांत ने इंडस्ट्री में 50 साल भी पूरे कर लिए हैं. कुली फिल्म को पांच भाषाओं में पैन इंडिया रिलीज किया गया है. इस फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन विलेन के रूप में नजर आए हैं. रजनीकांत को बड़े पर्दे पर एक बार फिर से देखने के लिए फैंस एक्साइड हैं, ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं रजनीकांत की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में.

रजनीकांत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्म

रोबोट 2.0

रजनीकांत सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रोबोट 2.0 है, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी. इसमें रजनीकांत ने चिट्टी नाम के रोबोट का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने लगभग 800 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्डवाइड की थी.

जेलर

साल 2023 में आई रजनीकांत की फिल्म जेलर में उन्होंने एक रिटायर्ड जेलर की भूमिका निभाई थी, इस फिल्म की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 605 से 610 करोड़ का कारोबार किया था.

कबाली

साल 2016 में आई कबाली फिल्म एक डॉन पर बेस्ड है, जिसमें रजनीकांत का धमाकेदार अंदाज फैंस को नजर आया, वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने कुल 305 करोड़ की कमाई की थी.

रोबोट

वैज्ञानिक और रोबोट की जबरदस्त कहानी पर बेस्ड रजनीकांत की रोबोट फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई जिसने 290 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इसमें रजनीकांत के साथ ऐश्वर्या राय भी नजर आई थीं.

पेट्टा

साल 2019 में रिलीज हुई पेट्टा की कहानी हॉस्टल वार्डन की है, जिसमें रजनीकांत ने वार्डन का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने 232 करोड़ का कलेक्शन किया था.

दरबार

साल 2020 में आई दरबार फिल्म में रजनीकांत ने पुलिस कमिश्नर का किरदार निभाया था, इस फिल्म ने ढाई सौ करोड़ के लगभग कारोबार किया था.

अन्नात्थे

साल 2021 में आई रजनीकांत की फिल्म अन्नात्थे फैमिली और भाई बहन के प्यार से जुड़ी हुई है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 170-172 करोड़ का कलेक्शन किया था.

शिवाजी द बॉस

रजनीकांत की फिल्म शिवाजी द बॉस साल 2007 में रिलीज हुई थी, यह उनकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ का कलेक्शन किया था.

लिंगा

2024 में आई फिल्म लिंगा एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसमें रजनीकांत की दबंग परफॉर्मेंस देखने को मिली, इस फिल्म ने 160 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था.

काला

साल 2018 में आई रजनीकांत की फिल्म काला भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 160 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था.