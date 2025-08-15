Coolie Box Office Collection Day 1: 74 वर्षीय सुपरस्टार रजनीकांत की दहाड़, पहले दिन की इतनी ओपनिंग

Coolie Box Office Collection Day 1 Opening: सुपरस्टार रजनीकांत और नागार्जुन की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कुली' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म का निर्देशन लोकेश कनकराज ने किया है, जिसे दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है. हालांकि रिलीज से पहले इस फिल्म की एडवांस बुकिंग में काफी चर्चा में रही. लेकिन फैंस को इंतजार था कुली की पहले दिन की कमाई का, जो कि ऋतिक रोशन की वॉर 2 को टक्कर दे पाती है या नहीं. फैंस ये देखना चाहते थे. लेकिन रजनीकांत की कुली ने ना सिर्फ वॉर को पीछे छोड़ा बल्कि ओपनिंग से बॉक्स ऑफिस पर राज किया.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, कुली ने 65 करोड़ की ओपनिंग भारत में की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 100 के पार होने की उम्मीद लगाई जा रही है. जबकि रिलीज से पहले कहा जा रहा था कि फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर हासिल कर ली है.

बता दें, सोशल मीडिया पर कुली का खूब रिएक्शन देखने को मिला है. एक दर्शक ने आईएएनएस से कहा, "मूवी काफी अच्छी है. फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था और मूवी का प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छी तरह से किया गया है. वहीं रजनीकांत और बाकी एक्टर्स का प्रेजेंटेशन अच्छा है, जिसे देखकर लगता है कि हम कुछ नया देख रहे हैं. दूसरे पार्ट के लिए तो मैं यही कहूंगा कि उपेंद्र और आमिर खान थे. उनको देखकर तो हम वैसे भी निश्चिंत हो गए थे और कहानी को जहां खत्म किया गया वो कमाल लगा. मूवी देखकर लग रहा है कि हम कुछ अच्छा देखकर आए हैं. मेरे लिए तो यह एक प्रॉपर ट्रीट पिक्चर थी."

इसके अलावा जब दर्शकों से नागार्जुन के निगेटिव रोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "ठीक था, हां थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन एक दर्शक के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार निगेटिव रोल किया है, ऐसे में उनका किरदार बहुत बेहतर है." जब उनसे अनिरुद्ध के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "अनिरुद्ध तो हमेशा ही मजेदार म्यूजिक बनाते हैं, उनका वो कु-कुली सॉन्ग तो बेहतरीन था."