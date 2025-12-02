समांथा की वेडिंग का इनसाइड वीडियो वायरल, दुल्हन बनने के लिए यूं सजी-संवरी 'फैमिली मैन' की एक्ट्रेस

समांथा रुथ प्रभु ने फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरू से बीती 1 दिसंबर को 'भूत शुद्धि विवाह' रीति-रिवाज के तहत गुपचुप शादी रचाई. एक्ट्रेस की दूसरी शादी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है. समांथा के फैंस उनकी इस शादी से बेहद खुश हैं और खुद एक्ट्रेस भी अपनी शादी वाले दिन बेहद खुश नजर आई थीं. शादी रचाने के बाद समांथा ने फैंस को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर उनका खूब प्यार लूटा था. समांथा ने अपनी शादी के लिए लहंगा नहीं बल्कि सुर्ख लाल पारंपरिक साड़ी को चुना था. शादी के जोड़े में समांथा की दुल्हन वाली खूबसूरती देखते ही बन रही थी. अब समांथा की दुल्हन बनने की इनसाइड वीडियो सामने आई है.



सामंथा के मेकअप रूम का वीडियो

समांथा रुथ प्रभु के दुल्हन बनने का सामने आया यह वीडियो और तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं. इसे मेकअप आर्टिस्ट अपर्णा विनोद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि समांथा शादी का जोड़ा पहने एक मेकअप रूप में हैं और मेकअप आर्टिस्ट उनका हेयर स्टाइल बना रही हैं. एक तस्वीर में समांथा अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ प्यारा सा पोज भी देती दिख रही हैं. इस वीडियो को शेयर कर मेकअप आर्टिस्ट ने लिखा है, 'सपना सा लगा उनका हेयर स्टाइल बनाकर. बहुत सम्मानजनक महसूस हुआ. वह स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेहद अच्छी हैं. आप दोनों को शादी की बहुत-बहुत बधाई. अपनी इस कहानी का मुझे छोटा सा हिस्सा बनाने के लिए आपका धन्यवाद'.

किस रीति-रिवाज से हुई शादी?

आपको बता दें, समांथा ने 'भूत शुद्धि विवाह' रस्म के तहत शादी रचाई थी, जो कि एक पुरानी योग परंपरा से जुडी है. इसका मतलब 'शादी के लिए समर्पण का एक शुद्ध रूप' बताया गया है. भूत शुद्धि में धरती, आग, पानी, हवा और आसमान समेत इन पांचों तत्वों को शुद्ध किया जाता है, जिनसे इंसान के शरीर का विकास हुआ है. एक तरह से यह वर-वधु का आध्यात्मिक रूप से मिलन है. गौरतलब है कि समांथा ने पहली शादी से तलाक लेने के चार साल बाद दूसरी शादी रचाई है. समांथा ने साल 2021 में एक्टर नागा चैतन्य से आम सहमति से तलाक लिया था. साल 2017 में समांथा और नागा की शादी बहुत ही शाही अंदाज में हुई थी.