पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर भी देखे जा रहे हैं इंडियन शो, नंबर-1 पर ये वेब सीरीज और 7वें पर पॉपुलर हिंदी शो

पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स यूजर्स के बीच वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. यहां हम आपको टॉप 10 ट्रेंडिंग शोज की पूरी लिस्ट बता रहे हैं. इसमें एक भारतीय सीरीज पिछले तीन हफ्तों से लगातार जगह बना रही है, जबकि नंबर एक पर भी एक इंडियन कंटेंट ने कब्जा जमा लिया है. बाकी लिस्ट में जापानी, कोरियाई, स्पेनिश और हॉलीवुड की कुछ चुनिंदा सीरीज शामिल हैं.

टॉप स्पॉट पर आर्यन खान की यह सीरीज

पहले नंबर पर आर्यन खान की ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने धूम मचा रखी है. यह सीरीज दो हफ्तों से पाकिस्तान की टॉप 10 में शुमार है और भारत में भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. सितंबर में रिलीज हुई इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है.

दूसरे नंबर पर जापानी थ्रिलर

दूसरे नंबर पर जापानी सस्पेंस थ्रिलर ‘एलिस इन बॉर्डरलैंड' का तीसरा सीजन विराजमान है. यह सीजन हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आया है और दर्शकों को बांधे रख रहा है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है. तीसरे पायदान पर स्पेनिश क्राइम थ्रिलर ‘बिलियनेयर्स बंकर' है, जिसकी रेटिंग 5.5 है.

10 हफ्तों का लंबा रन

चौथे नंबर पर साउथ कोरियाई रोमांटिक ड्रामा ‘बॉन एपेटाइट, योर मैजेस्टी' ने जगह बनाई है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है. पांचवें नंबर पर अमेरिकी कॉमेडी-हॉरर ‘वेनसडे' का दूसरा सीजन है, जो 8 की रेटिंग का दावा करता है. छठे पर ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा ‘एडोलसेंस' है, जिसकी रेटिंग 8.1 है. यह शो पाकिस्तान में 10 हफ्तों से लगातार ट्रेंड कर रहा है.

भारतीय ‘सीआईडी' का कमाल

सातवें नंबर पर भारतीय क्राइम ड्रामा ‘सीआईडी' का दूसरा सीजन (एपिसोड 76 से 104) शामिल है. यह शो पिछले तीन हफ्तों से पाकिस्तान के टॉप 10 में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. आठवें नंबर पर ‘एलिस इन बॉर्डरलैंड' का पहला सीजन है, जो 17 हफ्तों से लिस्ट में टिका हुआ है. नौवें पॉइंट पर कैनेडियन मिस्ट्री थ्रिलर ‘वेवर्ड' ने एंट्री मारी है, जिसकी रेटिंग 5.9 है. दसवें नंबर पर अमेरिकी क्राइम थ्रिलर ‘ब्लैक रैबिट' है, जो 7.3 की रेटिंग के साथ दर्शकों को आकर्षित कर रहा है.