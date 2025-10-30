विज्ञापन

Indian Idol vs Pakistan Idol: भारत या पाकिस्तान किसके सिंगर है ज्यादा सुरीले, देखें वीडियो

इंडियन आइडल के 15 तो पाकिस्तान आइडल का अभी एक ही सीजन कंप्लीट हुआ है और अब इंडियन आइडल 16 तो वहीं पाकिस्तान आइडल सीजन 2 चर्चा में है.

भारत बनाम पाकिस्तान, किसके सिंगर हैं ज्यादा सुरीले?
नई दिल्ली:

भारत की तरह उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कई टीवी रियलिटी शो होते हैं, जिसमें सिंगिंग रियलिटी शो भी शामिल हैं. भारत मे इंडियन आइडल तो पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल के नाम से सिंगिंग शो ऑन एयर होता है. पाकिस्तान में 11 साल बाद इसका दूसरा सीजन आया है, जबकि भारत में साल 2005 से शुरू होकर यह अपने शो अपने 16वें सीजन में एंटर कर चुका है. फिलहाल इंडिया में 16वां और पाकिस्तान में दूसरा सीजन चल रहा है. चलिए जानते हैं आखिर भारत और पाकिस्तान में से किसके सिंगिंग रियलिटी शो में दम है और किस देश के सिंगर ज्यादा सुरीला गाते हैं.

पाकिस्तान आइडल के सिंगर्स

पाकिस्तान आइडल का पहला सीजन साल 2013 में ऑन एयर हुआ था, जिसके जज हदीका कियानी, अली अजमत और बुश्रा अंसारी जैसे स्टार थे. पहले सीजन के विनर जमाद बैग और फर्स्ट रनर अप मुहम्मद शोएब थे. पाकिस्तान आइडल जियो टीवी पर आता है. पहले सीजन में 20 हजार लोग ऑडिशन देने पहुंचे थे. पहले सीजन में 24 कंटेस्टेंट ने भाग लिया था, जिन्हें चार ग्रुप में बाटा गया था और सेमी फाइनल में 6 कंटेस्टेंट पहुंचे थे. फाइनल में पहुंचने वालों में विजेता जमाद बैग, मोहम्मद शोएब, सैय्यद अली असद जैदी, काशिफ अली, रोज मैरी, अब्दुल राफे खान, वकास अली विक्की, समीर अजीज कुदैव, असद रजा सोनू, सना जुल्फिकार, सैय्यद साजिद, वकास अली और मेहविश मकसूद का नाम शामिल था.

पाकिस्तान आइडल सीजन 2

बीती 4 अक्टूबर को शुरू हुए पाकिस्तान आइडल सीजन 2 में राहत फतेह अली खान, जेब बंगेश, एक्टर फवाद खान और बिलाल मकसूद बतौर जज दिख रहे हैं. फिलहाल शो के ऑडिशन राउंड चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में चुने हुए कंटेस्टेंट्स के नाम का एलान होगा. इसमें कोई दो राय नहीं है कि गायकी में पाकिस्तान के सिंगर्स का कोई जवाब नहीं है. इंडियन सिनेमा में कई पाक सिंगरों ने अपनी आवाज में शानदार गीत दिए हैं.चलिए अब जानते हैं इंडियन आइडल के बीते 15 विजेताओं के नाम

इंडियन आइडल के अब तक वितेजा की लिस्ट

सीज़न 1: अभिजीत सावंत

सीज़न 2: एस. श्रीसंत

सीज़न 3: प्रियांशू

सीज़न 4: अनुज शर्मा

सीज़न 5: सब्बू

सीज़न 6: दीपक कुमार

सीज़न 7: सूरत सिंह

सीज़न 8: अनिकेत

सीज़न 9: सौरव

सीज़न 10: श्वेता

सीज़न 11: संजना

सीज़न 12: मानसी घोष

सीज़न 13: विशाल

सीज़न 14: वैभव गुप्ता

सीज़न 15: मानसी घोष

इंडियन आइडल के पहले विजेता अभिजीत सावंत को छोड़ दे तो बाकी 14 विजेताओं में से किसी को एक को भी खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली है और ना ही कोई बड़ा सिंगिंग प्रोजेक्ट. फिलहाल शो का 16वां आने वाला है, जिसमें विशाल ददलानी, श्रेया घोषाल, और बादशाह बतौर जज नजर आने वाले हैं. फिलहाल शो के ऑडिशन राउंड चल रहे हैं. भारत और पाकिस्तान के इन सिंगर्स में से आपको किसका गाना सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं.

