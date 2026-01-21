विज्ञापन

हंगामा, गोलमाल की ये क्यूट एक्ट्रेस, बोटॉक्स और फिलर के बाद दिखने लगी ऐसी, अब बन गई रियल एस्टेट एजेंट

'हंगामा', 'धूम', 'गोलमाल' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी हिट फिल्मों में अपनी क्यूट और चुलबुली पर्सनैलिटी से दर्शकों का दिल जीतने वाली रिमी अब फिल्मों से दूर दुबई में एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम कर रही हैं.

हंगामा और गोलमाल जैसी हिट फिल्मों की एक्ट्रेस हैं रिमी सेन

बॉलीवुड की 2000s की फेमस एक्ट्रेस रिमी सेन ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं. लेकिन इस बार फिल्मी दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि अपने करियर शिफ्ट और लुक परिवर्तन की वजह से. 'हंगामा', 'धूम', 'गोलमाल' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी हिट फिल्मों में अपनी क्यूट और चुलबुली पर्सनैलिटी से दर्शकों का दिल जीतने वाली रिमी अब फिल्मों से दूर दुबई में एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम कर रही हैं. गौरतलब है कि रिमी सेन ने 2000 के दशक में बॉलीवुड में खूब नाम बनाया था. उन्हें धूम, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, हंगामा, जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों में काम करते हुए देखा गया, जहां उनकी कमेडी और एक्टिंग ने उन्हें पॉपुलर बनाया. इसके अलावा वह Coca-Cola के एड में आमिर खान के साथ नजर आईं थीं, जिसने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई थी.

बिग बॉस में भी नजर आईं रिमी सेन 

हालांकि जैसे-जैसे समय बदला, रिमी का फिल्मों में काम घटता गया और आखिरी बार उन्हें 2011 में फिल्म शागिर्द में देखा गया था. उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे एक्टिंग से दूरी बनानी शुरू कर दी. कुछ समय के लिए उन्हें रिएलिटी शो बिग बॉस में भी देखा गया. शो में उन्हें काफी पसंद भी किया गया. हालांकि वह इस शो में ज्यादा आगे तक जा नहीं पाईं.

दुबई में बनीं रियल एस्टेट एजेंट 

अब रिमी ने फिल्मों की चमक-दमक छोड़कर दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में कदम रखा है. उन्होंने खुलासा किया कि दुबई की प्रोफेशनल और संरचित रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने उन्हें आकर्षित किया, जहां एजेंट को क्लाइंट के साथ काम करने का तरीका और सम्मान एक अलग स्तर पर मिलता है. वह कहती हैं कि यहां का डिसिप्लिन और बिजनेस-फ्रेंडली माहौल उन्हें पसंद आया, जबकि भारत में टैक्स और नियमों के लगातार बदलाव ने उनके लिए रियल एस्टेट में काम करना मुश्किल कर दिया.

रिमी सेन का ट्रांसफॉर्मेशन 

रिमी की यह नई पहचान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. खासकर उनके लुक में बदलाव की वजह से. कई लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कयास लगा रहे हैं. इसके जवाब में रिमी ने साफ कहा है कि उन्होंने बोटॉक्स, फिलर और PRP ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन कोई बड़ी सर्जरी नहीं करवाई. उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट उनकी त्वचा और लुक को बेहतर बनाए रखने के लिए हैं, और यह किसी भी प्लास्टिक सर्जरी जैसा नहीं है.   

